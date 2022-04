5 sitios gratuitos para descargar imágenes de archivo

Si querés descargar una imagen de Internet para usarla en proyectos comerciales o personales, debés tener cuidado con los problemas de derechos de autor. En esta nota detallamos algunos recursos plenos de imágenes geniales para descargar algo diferente.

Esta lista incluye un conjunto diverso de recursos de imagen. Además de las imágenes de archivo normales, también incluye fotos de archivo antiguas; rostros humanos generadas por IA (que en verdad no son de una persona real); ilustraciones gratis para presentaciones y proyectos; y una forma de descargar masivamente una gran cantidad de imágenes.

Una vez que comprendas los diferentes tipos de licencias de derechos de autor de Creative Commons, podrás encontrar rápidamente la imagen adecuada para tus necesidades.El propio sitio Creative Commons ha revisado su motor de búsqueda para que sea más fácil y rápido que nunca rastrear su enorme biblioteca.

CC Search simplifica las licencias al permitirte primero filtrarlas por dos categorías amplias. Hacé clic en «filtros» y en «Quiero algo que pueda», elegí «usar con fines comerciales» o «modificar y adaptar». Podés elegir más filtros como la licencia exacta, y los diferentes proveedores disponibles con Creative Commons.

Estos proveedores de imágenes incluyen algunos nombres importantes como el Museo de Arte Metropolitano y obras de arte de Behance y DeviantArt. CC Search tiene actualmente más de 300 millones de imágenes y es muy rápido. Debería ser tu primera parada para encontrar imágenes gratuitas.

2- This Person Does Not Exist (seres humanos falsos de apariencia real generados por IA)

¿Te sorprendería saber que la imagen de arriba no es una persona real, sino una falsificación generada por computadora? Esta es quizás la mejor manera de usar una cara humana para uno de tus proyectos, sin causarle ninguna exposición o consecuencias no deseadas a una persona real.

La tecnología de inteligencia artificial utiliza algo que se llama red adversa generativa (GAN). La máquina aprende los rostros humanos al escanear un enorme conjunto. Basada en eso, comienza a construir una cara completamente nueva píxel por píxel.

El resultado final es una imagen de 1024 × 1024 de un ser humano que no existe en la vida real, pero de apariencia extremadamente realista. This Person Does Not Exist genera una nueva cara aleatoria cada vez que visitás la página.

3- New Old Stock (fotos vintage de archivos)

Los derechos de autor de una fotografía caducan después de un cierto período de tiempo. Museos, universidades, medios y otras instituciones han publicado periódicamente imágenes de archivo para el público. Libres de problemas de derechos de autor, podés obtener algunas de las mejores en New Old Stock.

Ya que es un blog de Tumblr, es difícil navegar a través de las opciones, aparte de simplemente desplazarse cronológicamente. Hay una barra de búsqueda para encontrar imágenes que tienen las etiquetas correctas, pero eso es todo. No obstante, la colección es brillante, y vale la pena recorrerla si estás buscando imágenes que parezcan antiguas.

La mayoría de las imágenes deberían estar OK para uso personal o no comercial. Pero si estás utilizando una imagen con fines comerciales, sería buena idea verificar las políticas de derechos de la institución original.

4- ManyPixels Gallery (ilustraciones gratuitas para presentaciones y proyectos)

Si bien las imágenes de archivo suelen ser fáciles de encontrar, es mucho más difícil encontrar buenas ilustraciones libres de derechos, especialmente el tipo que puede usarse en presentaciones de PowerPoint y proyectos formales. La firma de diseño ManyPixels tiene la solución para esto.

Cada semana, ManyPixels publica una nueva tanda de ilustraciones que podés descargar de forma gratuita y utilizar como mejor te parezca. Estas obras de arte son generalmente sobre negocios y situaciones relacionadas con el trabajo, pero hay algunas excepciones a eso. Recorriendo la lista, podrás encontrar algo adecuado para la mayoría de las situaciones.

Curiosamente, también podés cambiar la paleta de colores de base del diseño antes de descargarlo como un archivo SVG o PNG. De forma predeterminada, está configurado en azul claro, pero podés cambiarlo a cualquier color de tu elección.

5- Pix-Zip (descarga de imágenes a granel de recursos populares de archivo)

Pexels, Pixabay y UnSplash son algunos de los mejores sitios web para fotografías de stock gratuitas. Cada uno tiene su propia base de datos de imágenes, y Pix-Zip los reúne en un solo lugar, al mismo tiempo que te permite descargar imágenes de forma masiva.

Es una ventana de dos paneles. Buscando una palabra clave en el panel derecho, obtenés una gran lista de imágenes. Arrastrá y soltá las imágenes que te gustan en el panel izquierdo. También podés cambiar lo que buscás y, por lo tanto, agregar imágenes de un resultado de búsqueda diferente.

No parece haber ningún límite en la cantidad de imágenes para agregar al panel izquierdo. Una vez que hayas realizado su selección, podés descargar todas las imágenes como un único archivo ZIP.

Vía