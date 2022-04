20. Arrested Development

Las tres primeras temporadas de Arrested Development son de lo mejor que la TV ha hecho en comedia. Las dos siguientes fueron filmadas muchos años después y no no son tan buenas como las anteriores, pero aún así creemos que es una serie imperdible. La historia de muy particular familia rica que perdió todo, el padre fue preso por fraude y uno de los hijos debe hacerse cargo de la empresa familiar. Humor del bueno.