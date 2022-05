¿Qué es la magia inteligente y cómo aprenderla?

Poker de Ases es un formato de jornada de capacitación para ilusionistas que se hizo por primera vez en Brasil. Reúne 4 especialistas en áreas diferentes de la magia. La idea es que cada uno de ellos diserte sobre el tema que domina y esas cuatro conferencias son apoyadas por dos actividades más, en las cuales debe haber interacción de los asistentes para así relajar un poco la recepción constante de conocimiento. Esas 2 actividades pueden ser Q&A, entrevistas, brainstorming, panel de discusión o debate, análisis de vídeo, etc.

El objetivo de la jornada es nutrir intensivamente el conocimiento del mago aficionado o profesional participante, con ideas nuevas y fuera del esquema clásico, aportando información teórica y práctica que no se encuentra frecuentemente en libros o vídeos, sea porque no hay bastante material sobre el tema o porque son de propiedad intelectual de los disertantes.

Esto último le imprime a la jornada un halo de originalidad y si se quiere de exclusividad, lo que hace que, perderse este tipo de jornada sea un «pecado» en este rincón del arte.

La magia necesita de nuevas ideas y en Poker de Ases siempre se intenta «enseñar a pensar», a crear y a formar un buen criterio, usando la inteligencia y la proyección emocional la hora de construir un efecto o una rutina, a partir de los ejemplos que se muestran en cada conferencia, con el objeto de que el artista participante luego construya contenido visual interesante, renovado y original que atrape al público «no mago», utilizando las «herramientas» que adquirió a lo largo de la jornada.

El mago debe pensar como mago y como público a la vez cuando construye sus rutinas, teniendo la necesaria originalidad e imprimiéndole su toque personal, para que su actuación sea única y además de entretener, verdaderamente brindar una experiencia transformadora a su público, desde el asombro del mismo, al ver que lo imposible se torna posible. La magia verdaderamente existe en la mente de los espectadores y no en las manos del mago, pero es el mago quien debe, con sus manos y su inteligencia, crear los medios para que el público vea «algo mágico» sin tanta sospecha de que el mago «hizo un truco».

Dice Bodie Blake, uno de los magos participantes: «Yo, particularmente, vivo explorando opciones de «hacer magia» sin que el espectador sospeche un manejo habilidoso de los elementos. He ahondado en el estudio de principios y procesos ultrasecretos, casi olvidados, que se encuentran en libros que pocos magos de habla hispana han leído, desmenuzando esa teoría para formar nuevos procesos y combinaciones que no requieran la destreza manual y me permitan así interactuar con el público de forma más fluida y espontánea, trabajando las emociones. Es como tener un guión de base, pero estando dispuesto a improvisar permanentemente según las devoluciones de los espectadores. Es mi tipo preferido de magia porque además de visual, desarma el raciocinio del público. De hecho, en mis más recientes conferencias la he llamado de «magia inteligente» y me permite hacer experiencias muy cerca del espectador sin que éste sospeche de manipulaciones o manejos «fraudulentos». Cuando el público ve magia, no puede haber errores de manipulación porque se rompe la ilusión. Con la «magia inteligente» ese tema está resuelto.»

