5 maneras de conseguir una licencia de Microsoft Office gratis

Microsoft Office sigue siendo el estándar de las aplicaciones de oficina, pero una licencia puede costar una buena cantidad de dinero. Por eso no está de más aprender que existen varios métodos para usar Microsoft Office gratis.

1. Utilice Microsoft Office Online

La propia Microsoft ofrece una importante colección de aplicaciones gratuitas de Microsoft Office. Office on the web (éste es su nombre oficial, aunque muchos lo llaman Office Online) es esencialmente una versión basada en el navegador de la última suite de Microsoft Office.

Actualmente incluye: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway, Outlook, Contactos, Calendario, OneDrive, Forms y Skype.

Sin embargo, hay una trampa. Las versiones online de las aplicaciones de Microsoft Office sólo ofrecen una experiencia limitada de Microsoft Office.

Word Online, por ejemplo, no incluye cuadros de texto, WordArt, ecuaciones, gráficos, etc. Podrás escribir un trabajo práctico para la universidad, pero no podrás elaborar un informe de empresa. Del mismo modo, podrás abrir y ver tu hoja de cálculo de Excel, pero tus macros personalizadas no se cargarán.

Aunque Office Online carece de algunas funcionalidades, es una versátil alternativa gratuita a una licencia de Microsoft Office de pago. Las versiones gratuitas de Office abrirán sin problemas tus archivos, permitirán la edición y, lo que es más importante, mantendrán el formato de tus documentos en todo momento.

2. Aplicaciones móviles de Microsoft Office

Microsoft Office está disponible de forma gratuita en Android e iOS. La aplicación móvil de Office incluye versiones reducidas pero funcionales de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. La funcionalidad de la aplicación móvil de Office depende del tamaño de la pantalla que utilices: trabajar en una tablet será mucho más cómodo que en un teléfono pequeño.

La aplicación de Office también incluye Office Lens (la herramienta de escaneo de documentos), una herramienta de conversión de PDF, intercambio instantáneo de archivos entre dispositivos cercanos y extracción de imágenes y datos de archivos y hojas de cálculo.

No obstante, las versiones independientes de las aplicaciones siguen estando disponibles en Google Play y App Store, lo que significa que puedes elegir las aplicaciones que quieras. Las aplicaciones independientes de Office también incluyen OneDrive, Outlook, OneNote y SharePoint, entre otras.

3. Registrate en la prueba de Microsoft 365

Otra manera gratuita de usar Office es suscribirse a la prueba gratis de un mes de Office 365.

La prueba te dará acceso a la suite completa de Microsoft Office 2021. Además, obtendrás 1TB de almacenamiento en la nube de OneDrive y 60 minutos de créditos de Skype al mes. Por supuesto, hay una «trampa». Debes proporcionar una tarjeta de crédito, débito o PayPal durante el proceso de inscripción. Microsoft cobrará automáticamente una vez que expire la prueba, pero si cancelas la suscripción antes de los 30 días no te cobrarán nada.

4. Comprar hardware con Microsoft Office incluido

Microsoft Office no suele venir incluido con una nueva laptop. A no ser que se trate de una oferta de lanzamiento específica, tendrás que comprar Microsoft Office como un complemento.

Dicho esto, este tipo de ofertas existen. Hay ocasiones donde puedes comprar una nueva computadora y vendrá con una licencia de un año gratis de Office 365, o algo similar. Una buena forma de aprovecharlo, si es que estás pensando en comprar un nuevo equipo.

5. Pregúntale a tu empleador o a tu escuela

Todo lo que hemos visto hasta ahora te permite hacerte con Microsoft Office de forma gratuita, pero también tiene sus limitaciones: disponibilidad, funcionalidad y hardware. Sin embargo, esta opción ofrece una muy buena oportunidad de adquirir una versión completa de Microsoft Office 2021 o Microsoft Office 365 completamente gratis.

En primer lugar, tendrás que consultar con tu empresa o, si eres estudiante, con tu centro de estudios. Muchas empresas y escuelas pueden ofrecer una licencia de Microsoft Office gratuita o de muy bajo coste.

Además, Microsoft lleva mucho tiempo apoyando a las escuelas y universidades con paquetes gratuitos de Office 365 Education.

