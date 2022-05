El blog de viajes y fotografía Capture the Atlas seleccionó las mejores fotografías de la Vía Láctea para su concurso ‘Milky Way Photographer of the Year 2022’. Aquí presentamos a las imágenes ganadoras.

1. "Ice Age" – Alvin Wu Comenzamos con esta foto de Tibet, en China. Este lago, ubicado en el Tíbet, se congela cada invierno. Por la noche, la temperatura cae por debajo de los -20 °C, y puedes escuchar el sonido del hielo rompiéndose mientras capturas un cielo invernal precioso. La superficie de hielo azul y la deslumbrante constelación de Orión crean un paisaje de fantasía. 2. "The Salt Road" – Alexis Trigo San Pedro de Atacama, Chile. Cuando visitas el Desierto de Atacama, con sus formaciones áridas y cielo estrellado, te sientes como si estuvieras en otro planeta. Este lugar es la milenaria cordillera de sal donde reina un silencio inquebrantable, ideal para la introspección y la contemplación del cielo. 3. "Winter Dreams" – Rubén Vela Picos de Europa, España. La Vía Láctea de invierno en las montañas de los Picos de Europa, en el norte de España. Después de una fuerte nevada, pude disfrutar de una increíble noche de fotografía en completa soledad. 4. "Winter Sky Over The Mountains" – Tomáš Slovinský Bajo Tatra, Eslovaquia. Aunque Vía Láctea de invierno es mucho más débil que la de verano, está llena de características preciosas que también merecen atención. Esta parte de la Galaxia contiene muchas estrellas brillantes, particularmente las del asterismo del Hexágono de Invierno. Los brazos galácticos están llenos de nebulosas de hidrógeno-alfa: objetos que son (casi siempre) invisibles a simple vista, pero totalmente visibles con una cámara astromodificada. 5. "Vinchina Blue Nights" – Gonzalo Javier Santile La Rioja, Argentina. El área conocida como la "Pirámide" se encuentra justo antes de subir una montaña de 4.600 metros de altura para llegar a la Laguna Brava, donde hay géiseres y una laguna llena de flamencos rosados que llegan durante la temporada año tras año. 6. "A Balcony To The Stars" – Efrén Yanes Tenerife, España. Tenerife, en las Islas Canarias, tiene muchas cuevas costeras. 7. "Erosion At Night" – Alberto Enisosbajas Moreno Torcal de Antequera, Málaga – España. El Torcal de Antequera es uno de los parques naturales más bonitos de España. Es un paisaje único que fácilmente podría ser el escenario de una película de ciencia ficción, con abundantes rocas que han sido erosionadas por el paso del tiempo, en una zona que estuvo bajo el mar hace miles de años. 8. "House Of Lavender" – Benjamin Barakat Valensole, Francia. El olor y la atmósfera de estos campos de lavanda son irreales, y estar entre ellos en medio de la noche es maravilloso, ¡especialmente porque las abejas se han ido a dormir y no corres el riesgo de que te piquen! No hay nada mejor que una cálida noche de verano con una hermosa vista del cielo nocturno y esta casa icónica y solitaria que se encuentra en medio de la meseta de lavanda. 9. "Framing Atacama's Hidden Nightscapes" – Cari Letelier San Pedro de Atacama, Chile. 10. "Milky Way Arch In The Morning Hours Of Spring" – Egor Goryachev La Palma, Islas Canarias – España. Durante los meses de primavera, el centro galáctico comienza a aparecer en la parte sureste del cielo matutino, por lo que es posible fotografiar todo el Arco de la Vía Láctea en un ángulo de casi 180 grados de norte a sur. 11. "Path To The Past" – Jose Manuel Galvan Rangel Extremadura, España. Paraíso Natural, así podría describirse la comunidad de Extremadura. Pués no solo la flora y la fauna de esta olvidada región son espectaculares, también lo son sus cielos, cielos repletos de millones de estrellas que parecen encenderse cuando cae la noche, limpios de contaminación y de luces parásitas de las grandes urbes. 12. "Secrets Of The Night" – Daniel Viñé Picos de Europa, Asturias – España. 13. "Starlit Needle" – Spencer Welling Utah, EE.UU. Las badlands de Utah están llenas de impresionantes formas con un relieve sobrenatural, escondidas en los rincones del desierto que rara vez se ven. Este pináculo en forma de aguja es uno de esos lugares ubicados debajo de un conjunto de acantilados de esquisto azul en Hanksville Badlands. El cielo nocturno sobre esta región ofrece algunas de las vistas más claras y oscuras de las estrellas en todo el suroeste. 14. "The Milky Way Arching Over The Pinnacles Desert" – Trevor Dobson Parque Nacional de Nambung, Australia. Esta es un panorámica de 180 grados de la Vía Láctea cuando comienza a ponerse hacia el horizonte occidental en el desierto de los Pináculos, dos horas al norte de Perth, en Australia Occidental. 15. "The Rocks" – Rachel Roberts Motukiekie, Costa Oeste – Nueva Zelanda Algunos de los cielos más oscuros y subestimados de Nueva Zelanda se encuentran a lo largo de la costa oeste de la Isla Sur