7. The New Yorker: 1925-2022

Increíblemente, The New Yorker prácticamente no ha cambiado.

Comparando las ediciones década a década, es difícil reconocer a qué período pertenecen. A pesar de los vertiginosos cambios que hemos tenido alrededor, The New Yorker ha sido notablemente consistente.

El logo ha durado intacto 90 años. Las ilustraciones a mano se han mantenido, y a diferencia de otras revistas, nunca se preocuparon por sumar una gran cantidad de texto en la tapa.