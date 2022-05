Cómo navegar en sitios que bloquean el clic derecho del mouse

Aunque no tan molesto como los pop-ups, las páginas que bloquean el uso del botón derecho todavía existen. Estos sitios suelen contener imágenes originales, o quizás algún texto que por alguna razón el propietario del sitio no quiere que copien.

Sin embargo, al hacer esto en realidad no está protegiendo ningún contenido en su sitio, como explicaron los usuarios de Stack Overflow. Lo único que hace este comportamiento es molestar a los visitantes.

Si no te vas inmediatamente la próxima vez que te encuentres con un sitio como este, ¡aquí hay una manera para combatirlo!



El código JavaScript para volver a habilitar el clic derecho es el siguiente:

javascript: void (document.oncontextmenu = null);

Lo mejor es crear un marcador en el navegador para este comando, para acceder en forma inmediata sin tener que recordar el código. Para ello, sólo hay que seleccionar y arrastrar este texto hasta la barra de marcadores, u otra carpeta de favoritos.

No conviene ejecutar este comando en los sitios que hacen esto muy a menudo, pero si es una cuestión constante, también es posible solucionarlo con una extensión del navegador. Probá RightToCopy en Chrome, y RightToClick en Firefox. Estos complementos también impiden que los sitios añadan el molesto texto adicional cuando se copia algo, como «Tomado de www.website.com.»

No hay que olvidar que, aunque es molesto, a veces los propietarios de los sitios no quieren que se use el botón derecho del mouse porque sus imágenes tienen derechos de autor, y lograr desbloquear esta función ¡no significa que puedas usar imágenes que no te pertenecen!