50. Cuestión de tiempo – About time

Gran película de Quentin Tarantino. Un ex esclavo y un cazador de recompensas alemán buscan a los criminales más peligrosos de Estados Unidos

Una película india de casi 3 horas de duración no es la recomendación más sencilla de hacer. Pero se trata de una película perfecta que cuenta la lucha, amistad y problemas que enfrentan 3 amigos en la universidad. De esas películas emotivas que también hacen reír y pensar. Y es una excelente opción para descubrir el cine indio.

La película con la que el director Christopher Nolan saltó a la fama. Un hombre sufre de pérdida de memoria de corto plazo e intenta encontrar al asesino de su esposa. Su salud le representa un problema: al no poder recordar, vive en un estado de confusión constante. Para superar esto se realiza tatuajes en el cuerpo, toma anotaciones y fotografías con los avances de su investigación. Nominada a 2 premios Oscar.

38. Get Out

Un grupo de ladrones utiliza la tecnología para robar secretos corporativos en los sueños de los empresarios. Deberán afrontar su golpe más peligroso: no se trata de un robo, deben implantar una idea en los sueños de un poderoso magnate. Ganadora de 4 premios Oscar.

Película basada en hechos reales, sobre la investigación para encontrar al primer asesino en serie en la historia de Corea del Sur. En el año 1986, en una pequeña localidad de Corea del Sur, una joven aparece asesinada. Dos detectives locales investigan los hechos pero no son precisamente Sherlock Holmes. A ellos se les suma un detective de la gran ciudad (Seúl) que tiene métodos muy distintos, y esto genera conflictos entre los investigadores.

34. Memories of Murder – Memorias de un asesino

32. Up

31. No Country for Old Men – Sin lugar para los débiles