4. Cuarto puesto

El cuarto puesto fue otorgado a Landry Major por la siguiente foto ‘Racing the Storm’.

«Esta imagen fue creada en el norte de Colorado como parte de mi serie Keepers of the West (Guardianes del Oeste), que muestra los ranchos familiares que quedan en el oeste americano. En los últimos cuatro años he sido testigo de la fuerza, la determinación y el compromiso de estas familias para continuar con este modo de vida y transmitirlo a sus hijos», dice Major.