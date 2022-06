Cuatro sitios de radio online que vale la pena conocer

La música no está muerta. De hecho, ahora se está creando más música que en cualquier tiempo de la historia humana. Seguramente, las compañías de discos no están haciendo mucho dinero como solían, pero eso no frenó a los amantes de los instrumentos a dejar de hacer lo que aman.

Si alguna vez te sentiste abrumado por la gran cantidad de variedad musical disponible actualmente, te será útil descubrir geniales lugares que copilan y pasan canciones. Por ejemplo, uno de ellos es una radio que arma listas de temas sin cortes comerciales. Todos ellos facilitan la tarea de descubrir nuevos artistas, al igual que lo hace la radio día a día.

Staytu.be

Esta plataforma permite mirar conciertos enteros sin moverte de tu escritorio debido a que recopila conciertos enteros de YouTube, ofreciendo un solo espacio para encontrar los mejores espectáculos. Además, no hay necesidad de descargarlos, sino que se pueden mirar online.

Reproductor musical de Reddit

Reddit TV servicio ofrece lo mejor de la web y es por eso que muchos utilizan sus recomendaciones. El sitio copila videos, lo que contribuye a encontrar los últimos más virales. Es por eso que existe esta otra versión de Reddit pero para la música, que permite encontrar las mejores recomendaciones en el campo de las canciones.

Archivo de música libre

Si pensas que la música debería ser gratuita, este es un buen lugar para encontrar artistas que piensan lo mismo. Permite que puedas descargar las canciones e incluso utilizarlas para proyectos creativos. La plataforma publica nuevo material cada semana. No obstante, el foco no está puesto en que el servicio es gratuito, sino en que lo que se suba sea realmente de buena calidad.

A veces se pueden encontrar discos completos y en otros casos tracks sueltos. En la web hay otros sitios similares, pero realmente este es el más recomendable para explorar.

JazzAndRain

Hay algo tan relajante en el sonido de la lluvia que facilita focalizarse en ella. Es por eso que ese sitio combina la lluvia con el jazz, por lo que no hay excusas para calmarse y bajar las revoluciones. La propuesta ofrece exactamente lo que su nombre indica: jazz y lluvia. El resultado es reconfortante, ideal para las personas ansiosas.

Vía