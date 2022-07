La orientación ideológica de las cuentas de Twitter que sigue un periodista, tiende a reflejarse en su trabajo

Existe un vínculo claro entre las cuentas que los periodistas siguen en Twitter y el partidismo de su trabajo, según lo afirma un estudio de investigadores de la Northeastern University y la University at Buffalo.

Cuantas más cuentas de Twitter con tendencia a la izquierda siga un periodista, más inclinada a la izquierda tiende a ser su escritura. Los reporteros y columnistas que siguen a muchos demócratas registrados y usuarios de Twitter afiliados a la izquierda, generalmente usan términos más «de izquierda» como » matrimonio igualitario», «intolerancia» y «reforma migratoria integral», según los investigadores.

Del mismo modo, cuanto más inclinadas a la derecha sean las cuentas de Twitter que sigue un periodista, es más probable que él o ella use términos «de derecha», como «regulaciones onerosas», «inmigrantes ilegales» y «Obamacare».

John Wihbey y David Lazer de Northeastern, y Kenneth Joseph de la Universidad de Buffalo, se unieron para investigar la relación entre las redes sociales de los periodistas y su trabajo escrito. Se centraron en las cuentas de periodistas en Twitter, una plataforma que se ha convertido en parte integral del proceso de recopilación de noticias y creación de fuentes.

Los investigadores identificaron 644 periodistas políticos de 25 medios de comunicación, entre ellos el Wall Street Journal, Dallas Morning News, Arizona Republic, Huffington Post y Breitbart News. Analizaron las cuentas de Twitter que seguían estos periodistas y examinaron el trabajo publicado por los reporteros hasta ese momento, buscando 114 términos que, según los investigadores, representan una fuerte ideología de izquierda o de derecha.

La investigación encontró que la mayoría de las 25 publicaciones estudiadas demostraron un sesgo de tendencia liberal. Pero tres de las organizaciones mediáticas más grandes, The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, publican «contenido bastante ideológicamente neutral o incluso bastante conservador», a pesar de tener «redes de Twitter en gran medida de izquierda», señalan los autores.

Hubo excepciones a la tendencia que encontraron los investigadores. Por ejemplo, David Sanger, que cubre la seguridad nacional y el ejército para el New York Times, se encuentra «entre los productores de contenido con mayor inclinación hacia la derecha, a pesar de que su red de Twitter se encuentra entre las más inclinadas hacia la izquierda», escriben los investigadores.

Los autores enfatizan que no encuentran evidencia de que seguir ciertas cuentas de Twitter provoque que un periodista escriba con sesgo. «No hay un canal simple entre las redes sociales y los medios de comunicación en términos de partidismo», escriben. «Sin embargo, los dos están cada vez más enredados, y el estudio de su relación es vital para que los investigadores entiendan mejor la mecánica del ecosistema emergente».

Los investigadores sugieren que los periodistas deberían considerar cómo pasan el tiempo en Twitter, y el tipo de información que obtienen.

El estudio, titulado “The Social Silos of Journalism? Twitter, News Media and Partisan Segregation”, se publicó en la revista New Media & Society a fines de octubre de 2018.

