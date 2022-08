¿Es esta la clave para el éxito de los medios locales?

Los medios locales se encuentran viviendo tiempos difíciles. Pero una pequeña empresa de Gloucestershire, Inglaterra, parece haber encontrado una fórmula exitosa. Se trata de SoGlos, que tuvo un año récord y ahora busca expandirse a otros mercados.

Lanzada en un garaje en 2007 por los cofundadores Michelle Fyrne y James Fyrne, cuyos antecedentes incluyen estancias en Time Out Dubai y la revista What’s On de los Emiratos Árabes Unidos, SoGlos ha creado un equipo de 15 personas, compuesto por seis periodistas, cuatro directores de desarrollo de negocios, un diseñador, un videógrafo y un director de oficina.

En pleno auge de los muros de pago, SoGlos no le cobra a sus lectores: todos sus ingresos provienen de la publicidad. Que un medio de comunicación local de éxito se financie íntegramente con ingresos publicitarios (publicidad en pantalla, marketing de contenidos y patrocinio de eventos) es una rareza en sí misma, pero que busque expandirse en un contexto mundial calamitoso para los medios regionales sugiere que ha dado con una fórmula intrigante.

Afiliados, sí; pero gratis

Según el cofundador de SoGlos, James Fyrne, una de las claves del éxito de la editorial ha sido apostar por la afiliación: «Tenemos una función de afiliación gratuita que permite a los miembros crear listas con sus intereses y guardar sus historias favoritas. Los miembros pueden crear un perfil y acceder a MySoGlos para crear sus propias listas, como «nuevos restaurantes que probar», «cosas que hacer con los niños este verano», por ejemplo, además de marcar como favoritas y guardar noticias, eventos o listas de interés. También pueden hacer públicos su perfil y sus listas, y compartirlos».

La posibilidad de que SoGlos cobre por la afiliación está en discusión, pero hay ciertas dudas. Fyrne explica: «Nos preguntamos si nuestro público -y el público regional del Reino Unido en general- estaría dispuesto a pagar por la afiliación a nuestro tipo de contenido, aunque todo esté escrito por nuestros periodistas internos».

Fyrne añade, sin embargo, que «estamos pensando en un muro de membresía un poco más adelante (que entre en vigor después de que se hayan leído tantos artículos, aunque siga siendo gratuito inscribirse) para impulsar realmente nuestros datos de primera parte».

Las numerosas ventajas y funciones adicionales de los miembros hacen que el conjunto de datos de origen de SoGlos permita «personalizar los contenidos y adaptarlos a las necesidades de los usuarios, así como ofrecer perfiles de audiencia específicos a los anunciantes».

El objetivo es conseguir 50.000 miembros para finales de 2022 y 100.000 para diciembre de 2023.

Pivotar hacia las noticias de negocios, no sólo hacia la cobertura del estilo de vida

Otra faceta clave del éxito de SoGlos ha sido el giro para incluir la cobertura de los negocios locales. Fyrne admite que el giro se produjo por necesidad durante la pandemia, pero el cambio coincidió con un año récord para la empresa: «Parece particularmente inusual que hayamos tenido nuestro mayor crecimiento en facturación/beneficios durante el año financiero 2021-22. Creo que esto se debe en parte a que hemos cambiado nuestro modelo para cubrir «Negocios» además de «Estilo de vida», que ha demostrado ser especialmente popular entre los lectores.»

Como parte del alcance empresarial de SoGlos, la editorial también lanzó los Gloucestershire Business Awards, votados por un panel de jueces, que según Fyrne, «los ingresos por patrocinio representan alrededor del 20% de la facturación anual y ambos forman una parte fundamental del éxito actual y futuro del modelo.» La editorial también organiza los Gloucestershire Lifestyle Awards, votados por sus miembros.

El CMS a medida ofrece alcance y escalabilidad

La última pieza del rompecabezas ha sido el desarrollo por parte de SoGlos de su propio sistema de gestión de contenidos, que según Fyrne, es «el más moderno, intuitivo y eficiente de su clase» y «ahorrará a los periodistas un día entero a la semana».

Construido desde cero con la última tecnología .NET 6, el sistema de gestión de contenidos se basa en los más de 20 años de experiencia de los cofundadores en el sector de los medios de comunicación regionales, así como en las aportaciones de los equipos multidisciplinares. Según Fyrne, el sistema de gestión de contenidos se ha construido teniendo en cuenta la escalabilidad para crear «un modelo de referencia» que pueda allanar el camino para la expansión de la editorial en el Reino Unido.

La positividad triunfa

Pero tal vez la mejor arma de SoGlos sea la implacable positividad de la marca de medios. En un momento de gran incertidumbre y de un ciclo incesante de malas noticias, la editorial se apoya en «un firme enfoque en un tono editorial positivo y festivo» que, entre otras cosas, ha ayudado a la editorial a adquirir 85.000 seguidores en las redes sociales y a crear 34.000 suscripciones a su newsletter.

No se sabe si la editorial podrá repetir la fórmula con un éxito similar en otras ciudades y regiones del Reino Unido. Como señala el informe Expanding News Deserts de la Hussman School of Journalism and Media, «no hay soluciones fáciles (a la pérdida de noticias locales)».

Sin embargo, el mismo informe añade: «Las organizaciones de noticias digitales están empezando a desarrollar modelos económicos y periodísticos viables. La oportunidad -y el reto- es encontrar una forma de ampliar estos esfuerzos para que los miles de comunidades que han perdido un periódico tengan una alternativa viable».

SoGlos podría haber encontrado una respuesta.

