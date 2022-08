Qué es el Shadowban, y cómo evitarlo

En los últimos años, las plataformas de redes sociales han experimentado un tremendo crecimiento, y están más que felices de dar la bienvenida a los nuevos usuarios. Sin embargo, más usuarios significan que es más difícil realizar un seguimiento del comportamiento de todos en el sitio.

Cuando se trata de redes sociales, si no cumplís con las reglas, no podés usar la plataforma. Esto queda bastante claro para todos los usuarios. Sin embargo, ha habido una práctica envuelta en misterio durante años, tanto que los usuarios desconocen si realmente existe o no. Estamos hablando del Shadowban (o Shadow Banning).

Las plataformas de redes sociales pueden prohibir a los usuarios de diferentes maneras. Pueden vedarte el acceso a tu cuenta por un corto período de tiempo, o indefinidamente. También pueden prohibirte que hagas una nueva cuenta si el delito fue lo suficientemente grave como para bloquear la IP, que es cuando la plataforma te excluye en función de tu dirección IP.

Estas prohibiciones tienen una cosa en común, y es que los usuarios saben que han sido prohibidos. Esto es precisamente lo que distingue al Shadowban. El Shadowban, también conocido como prohibición fantasma, se define comúnmente como la práctica de bloquear a un usuario o su contenido, total o parcialmente, de manera que no sea obvio para el usuario.

De esta manera, el usuario conserva el acceso a su cuenta y puede ver las publicaciones de otros usuarios. Incluso pueden publicar como de costumbre, pero la red social «tapa» parcial o completamente las publicaciones, haciéndolas invisibles para otros usuarios. Sin embargo, el misterio es si la práctica realmente existe en una forma tangible.

En los últimos años, ha habido numerosos reclamos de shadowban en diferentes plataformas de redes sociales. Con el entorno políticamente cargado que hace más difícil que nunca distinguir las noticias genuinas de las noticias falsas, las redes sociales han sido acusadas de tener un sesgo, y de usar el shadowban para silenciar las opiniones que no les gustan.

Un gran número de usuarios han afirmado que Twitter los ha prohibido. Los reclamos comenzaron en 2016, con acusaciones de que Twitter estaba bloqueando personas que apoyaban al Partido Republicano en los Estados Unidos.

Sin embargo, la situación se intensificó en 2018, después de que Vice News afirmara que Twitter estaba aplicando shadowban a prominentes políticos republicanos, a lo que pronto siguió un tweet del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Twitter fue rápido en responder, y aunque Vice News dijo que Twitter había «arreglado» los shadowbans, Twitter afirmó en una publicación del blog que nunca habían usado la práctica. La publicación decía que, en cambio, Twitter utilizó la clasificación, que clasificó los tweets como «actores de mala fe».

Al parecer, Twitter determina esto de acuerdo con varios factores que tienen que ver con la autenticidad de la cuenta, y cómo se usa.

Instagram también ha tenido quejas de los usuarios acerca de cómo sus publicaciones llegan solo a algunos de sus seguidores. Las reclamaciones de shadowban comenzaron en 2017, luego de que las publicaciones de algunos usuarios dejaran de aparecer para los usuarios que no las seguían, especialmente en la búsqueda de hashtag.

Muchos usuarios afirmaron que esto era shadowban. Instagram respondió con una publicación en Facebook que esencialmente les pedía a los usuarios que generaran un mejor contenido. El post ni siquiera mencionaba el concepto de shadowban.

Facebook es la red social más grande del mundo. Los usuarios han acusado al gigante de las redes sociales de dar prioridad a los anunciantes sobre los usuarios, durante años. Estas preocupaciones se expandieron a shadowban, especialmente en 2018. Muchos usuarios se quejan de que sus publicaciones y comentarios de repente no generan ninguna reacción.

Facebook también es una de las plataformas más grandes para compartir noticias, lo que complica este tema. La plataforma tiene la gigantesca tarea de curar el contenido de noticias, mientras filtra las noticias falsas. Sin embargo, los usuarios afirman que la red social tiene un sesgo inherente. Facebook ha proporcionado un descargo.

Instead, we demote individual posts etc. that are reported by FB users and rated as false by fact checkers. This means they lose around 80% of any future views. We also demote Pages and domains that repeatedly share false news.

— Meta (@Meta) July 12, 2018