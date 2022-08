10 jefes que se burlaron de las tecnologías de vanguardia, y se equivocaron

A veces, la próxima novedad tecnológica no es fácil de detectar. Esto es especialmente cierto cuando tenés un enorme legado que proteger. La consultora CB Insights compiló algunas de las más hilarantes ocasiones en que un jefe se rio en la cara de la vanguardia.

Algunas de las predicciones son lo suficientemente viejas como para saber que estaban obviamente equivocados (personas rechazando las computadoras personales y el streaming de video). Y algunos de los que hicieron las predicciones manejaron empresas que ahora están muertas, ya que perdieron el tren hace rato.

Aquí algunos de nuestros favoritos:

Jim Keyes, CEO de Blockbuster sobre el streaming de video

«Ni RedBox ni Netflix están siquiera en el radar en términos de competencia,» dijo el CEO de Blockbuster en 2008. «Son más bien Wal-Mart y Apple.»

Su cadena de alquiler de videos se declaró en quiebra en 2010.

Steve Ballmer sobre el primer iPhone

«¿Quinientos dólares? ¿Totalmente subvencionado? ¿Con un plan? Diría que es el teléfono más caro del mundo», dijo el ex CEO de Microsoft, sobre el primer iPhone.

«Y no atrae a los clientes corporativos, ya que no tiene teclado. Lo que hace que no sea una buena herramienta para el correo electrónico.»

El presidente de Nintendo sobre los juegos en el celular

Los juegos móviles son «francamente desechables desde el punto de vista del consumidor», dijo Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo América del Norte, en 2011.

El presidente de IBM sobre las computadoras

«Creo que hay un mercado mundial para quizás cinco computadoras», dijo Thomas Watson, presidente de IBM, en 1943. No hace falta decir, que se han vendido un poco más de cinco desde entonces.

El CEO de Motorola sobre el iPod

“Al diablo el Nano. ¿Qué demonios hace el Nano? ¿Quién escucha 1.000 canciones?”, Dijo el CEO de Motorola, Ed Zander, en una conferencia en 2006 en respuesta a una pregunta sobre el iPod Nano de Apple.

El ROKR de Motorola competía con 100 canciones en ese momento. La compañía dijo más tarde que Zander estaba bromeando.

El jefe de investigación de Jaguar sobre los coches auto-conducidos

«No los consideramos», dijo Wolfgang Epple, director de I+D de Jaguar, en 2015. «No queremos construir un robot que lleve la carga de A a B.»

Ken Olsen sobre la computadora personal

«No hay razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa», dijo Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corp., en 1977. Su comentario tuvo lugar un año después de que Apple presentara la computadora personal.

Steve Ballmer sobre Google

«Google no es una empresa real. Es un castillo de naipes «, dijo el ex CEO de Microsoft, Steve Ballmer.

El co-fundador de 20th Century Fox sobre la TV

«La televisión no será capaz de aferrarse a cualquier mercado que capture después de los primeros seis meses. La gente pronto se cansará de mirar fijamente una caja de madera todas las noches», dijo Daryl Zanuck, cofundador de la 20th Century Fox.

Tenía razón, o algo así. Ahora sólo miramos fijamente las pantallas de nuestros pequeños teléfonos todo el tiempo.

El president de Western Union sobre el teléfono

«¿Qué utilidad podría darle esta compañía a un juguete eléctrico?» se burlaba William Orton, presidente de Western Union, cuando su compañía tuvo la oportunidad de comprar el revolucionario invento de Alexander Graham Bell, en 1876.