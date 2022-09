Lanzan auriculares con el primer estuche inteligente del mundo

¿Es este el nuevo iPod Nano? No… son un par de auriculares con una pantalla en la cajita.

La marca JBL anunció sus nuevos auriculares, más potentes y repletos en funciones: los JBL Tour PRO 2 True Wireless Earbuds. Las últimas incorporaciones llevan el rendimiento más allá con una experiencia de usuario inteligente y sin fisuras y un audio superior, incluyendo el inmersivo JBL Spatial Sound. Se trata de los primeros auriculares inalámbricos que encajan en el innovador estuche inteligente (con pantalla) de JBL.

JBL Tour PRO 2 se presenta con el primer estuche de carga inteligente del mundo. Esto transforma la experiencia más allá del audio: simplemente hay que tocar la pantalla LED de 1.45” para gestionar música, personalizar los auriculares, recibir llamadas, mensajes y notificaciones de redes sociales en tiempo real sin tocar el teléfono. Esto incluye, por ejemplo, elegir canciones de tu playlist de Spotify sin usar tu celular: puedes hacerlo con el estuche de los auriculares.

«Estamos encantados de presentar la última alineación del JBL Tour, el JBL Tour PRO 2 y el JBL Tour ONE M2. Nuestros productos JBL Tour siempre están superando los límites de lo que es posible en auriculares y estos dos nuevos productos están repletos de tecnologías innovadoras. Estoy encantado con lo que hemos creado, en particular el estuche de carga inteligente del JBL Tour PRO 2. Sin embargo, en nuestra búsqueda de nuevas características centradas en el usuario, no hemos ignorado lo esencial, a medida que continuamos elevando la experiencia de audio», dijo Dave Rogers, presidente de la División de Lifestyle de HARMAN.

Los auriculares JBL Tour PRO 2 estarán disponibles en los colores Black y Champagne a partir de enero de 2023 en JBL.com por 249,99 € y 299,99 € respectivamente. Saldrán a la venta primero en Europa y luego (fecha a determinar) en el resto del mundo.