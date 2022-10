El hombre que dejó de usar zapatos y gana dinero con sus pies en Onlyfans

Un joven de 20 años de Cambridge,Inglaterra se ha hecho viral por su decisión de evitar por completo el calzado. Hasta hace aproximadamente un año, George Woodville llevaba zapatos casi todo el tiempo, incluso dentro de casa. Pero un día de octubre de 2021, durante unas vacaciones en Plymouth con su madre y su abuelo, empezó a cuestionarse la necesidad de llevar calzado. Llegó al hotel, empezó a investigar sobre el «movimiento de los pies descalzos» y decidió que había terminado con los zapatos para siempre. Más de un año después, George no sólo se mantiene firme en su decisión, sino que ha encontrado la forma de convertir sus pies sucios en una máquina de generar ingresos.

«Volví al hotel y empecé a buscar los beneficios de ir descalzo y encontré esta increíble comunidad. En ese momento decidí que no volvería a usar zapatos», cuenta George. «Mi primera experiencia fue ir a un restaurante con mi madre y mi abuelo, y me sentí muy diferente. Luego caminé por la hierba y por cualquier superficie que pudiera encontrar para sentir la diferencia. Pasé 20 años usando zapatos, pero me sentí bien».

En cuanto regresó a casa de sus vacaciones, el joven de 20 años se deshizo de sus 20 pares de zapatos -entre ellos tres pares de zapatillas deportivas, dos pares de zapatos de cuero, zapatos de ante y chanclas- y se comprometió a andar descalzo a tiempo completo. No ha mirado atrás desde entonces y afirma que el cambio le ha hecho sentirse más cómodo en su propia piel y le ha ayudado a expresarse mejor.

Woodwille tiene una cuenta de Instagram con 67.000 seguidores y su nombre de usuario no podría ser más claro: The Barefoot Guy, es decir, El chico descalzo. Y en TikTok tiene más de 500.000 seguidores y 27 millones de likes.

Aun así, el joven inglés admite que la ausencia total de calzado no le cae bien a todo el mundo. Algunos encargados de supermercados le piden que se vaya si lo ven en sus tiendas, y ha escuchado a algunas personas decir que lo que hace es desagradable, pero nunca se ha sentido avergonzado por ello.

«A veces me encuentro con vidrios atascados en el pie, pero a los pocos días suelen caerse», dice George. «Ya he pisado caca de perro. Si se me ensucian mucho los pies, pido a alguien que me traiga un cubo de agua antes de entrar, pero intento encontrar un charco para limpiarme los pies».

«En invierno, fue un poco difícil al principio porque hacía mucho frío. Pero como con todo, al cabo de un tiempo te acostumbras», añade el joven.

Además de hacerle sentir liberado y empoderado, caminar descalzo también le ha abierto una oportunidad de enriquecimiento que nunca hubiera imaginado. Desde que empezó a documentar su aventura descalza en plataformas de redes sociales como Tik Tok, George Woodville empezó a recibir peticiones de «fotos descalzas» de sus seguidores en Internet. Fue entonces cuando decidió crear un OnlyFans para sus pies.

«Es increíble pensar que mis pies pueden ser lo que paga mis cuentas. Espero poder hacerme millonario y me sorprendería si no ganara esa cantidad de dinero en los próximos cinco años o más», dijo George. Aunque por ahora sólo ha ganado 100 libras esterlinas (110 dólares) en su primer mes en OnlyFans, pero confía en que sólo es cuestión de tiempo que llegue a lo más alto en la plataforma.