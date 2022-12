4. 4- La máquina voladora personal que conmocionó al mundo

Un periódico alemán publicó en 1934 esta foto, que supuestamente muestra una revolucionaria máquina voladora que funciona al soplar en un dispositivo amarrado al pecho, sabemos que el año y la ubicación son polémicas, pero en realidad fue una broma del Día de los Inocentes.

Luego fue recogido al otro lado del atlántico, y generó un pandemónium instantáneo. La mayoría de las salas de redacción más importantes de Estados Unidos (incluyendo al New York Times y Chicago Herald & Examiner), tomaron el artículo para contar una historia real, diciéndoles a sus audiencias que pronto podrían volar con su propia propulsión, siempre y cuando no les importara parecer ridículos.

Hay algunas razones por las que no entendieron el chiste. Esto era antes de Internet, cuando no podías hacer clic en un enlace, mirar la fecha y darte cuenta de que habías sido engañado por April Fool’s Day. Cuando la foto fue difundida por la agencia de noticias internacionales, no fue identificada como una broma, y ​​los estadounidenses no se dieron cuenta de que se publicó en el Día de los Inocentes. La Agencia Internacional de Fotos también confundió detalles de la historia que dejaban en claro que era una broma, como el nombre del piloto, que era un juego de palabras en alemán, y el hecho de que se informaba que el dispositivo dependía de la combustión del dióxido de carbono, que no es realmente muy combustible. Aunque esos detalles no habrían sido de mucha ayuda si no hablaras alemán, o no conocieras nada de química…