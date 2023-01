21. Hebe de Bonafini – 20 de noviembre

Activista argentina, fue cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El 8 de mayo de 1977, su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de La Plata. El 6 de octubre fue desaparecido su otro hijo, Raúl Alfredo. Desde 1979 fue presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, luchando contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad. «Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas, indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber. Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero; la felicidad o la desgracia de muchísimas familias», explicó en una ocasión. Falleció a los 93 años.