Cuáles son las preguntas más comunes que los lectores tienen después de leer las noticias (y cómo responderlas)

El Center for Media Engagement de la Universidad de Texas en Austin, se propuso determinar qué es lo que los lectores no entienden sobre el proceso de noticias, y mostrar a las salas de redacción cómo pueden generar confianza al abordar las preocupaciones comunes de los lectores.

El grupo de investigadores utilizó una mezcla diversa de individuos no periodistas para consultar sobre el periodismo actual. El estudio aporta una mirada académica a las preguntas que los periodistas dejan abiertas para sus lectores. ¿Cómo podrían los medios de comunicación abordar de manera preventiva las dudas o inquietudes de los lectores?

El centro compartió el hallazgo sobre cómo agregar un cuadro de «cómo hicimos este informe» junto con un artículo, mejora la percepción de una organización de noticias:

Usando un sitio de noticias simuladas, las personas que vieron un artículo de noticias con el cuadro percibieron que la organización de noticias era significativamente más confiable, en comparación con las personas que vieron la misma nota sin el cuadro.

Usando notas de USA Today y Tennessean, las personas que vieron un artículo con el cuadro calificaron a USA Today y Tennessean significativamente más alto en 11 de los 12 atributos de confianza en comparación con las personas que vieron la misma historia sin el cuadro. Estos atributos incluyen ser más transparente, informativo, preciso, justo, creíble, imparcial y de buena reputación. El único ítem que no resultó significativamente mayor fue «no tiene una agenda».

El estudio reunió un grupo diverso de oriundos de Texas (un tercio eran consumidores de noticias poco frecuentes, a veces conocidos como evitadores de noticias) para revisar tres artículos de periódicos locales y nacionales. Las principales preguntas que los participantes sintieron que seguían sin respuesta fueron:

¿Pueden explicarme más?

Profundizar en las circunstancias en torno a la noticia o investigar más. «El artículo trata sobre Wells Fargo publicando su informe interno, y lo que Wells Fargo quiere que sepas es qué están haciendo para mejorar las cosas sin profundizar en esto, si esto realmente va a suceder, o cuáles fueron los problemas reales, ¿o es solo un publirreportaje?”, preguntó Oscar, de 50 años, gerente de proyectos.

¿Pueden desglosarlo?

Explicar terminología especializada. Después de leer la historia sobre un accidente de autobús fatal, los participantes querían saber por qué el conductor del autobús no fue arrestado. La historia informaba que una orden de allanamiento de la policía indicaba que podría haber sufrido daños mientras conducía, pero que no había sido acusado de ningún delito. Los participantes querían más explicaciones de los procedimientos policiales en esta historia.

¿Por qué incluyeron/no incluyeron esta voz?

Explicar por qué se incluyeron ciertas fuentes mientras que otras quedaron fuera. Después de leer el artículo sobre la pena de muerte, Toni, de 58 años, preguntó por qué el periódico mencionaba al Papa Francisco: «Y sobre el final del artículo, apareciendo de la nada, incluyeron la línea ‘El Papa Francisco intervino en el tema’”. ¿Eso es relevante?

“Como ahora me pregunto si la relación entre el reportero y el banco Wells Fargo, porque una cosa que noté es que aquí no hay absolutamente ninguna cita de nadie fuera del sistema de Wells Fargo. Como si no hubiera citas de los clientes”, dijo Preston, un estudiante universitario de 22 años.

¿Esto está sesgado?

Protégete contra lo que los lectores vieron como parcialidad, que describieron como “relaciones potencialmente amigables” entre el periodista y el sujeto. Las salas de redacción deben considerar proporcionar una declaración de independencia, indicando una falta de relación con las fuentes de la historia. Las salas de redacción también podrían aclarar información clave por adelantado sobre cómo y por qué la historia se informó, o en un recuadro dentro de la historia.

En resumen, según las preguntas planteadas por los participantes de los grupos focales, los investigadores recomiendan a las salas de redacción: