Netflix tiene series excelentes creadas por Mike Flanagan, como ‘Misa de medianoche’ o ‘La maldición de Hill House’. Pero ‘El club de la medianoche’ no logró la audiencia que Netflix pretendía y fue cancelada apenas dos meses después de su estreno. Algo muy curioso: Flanagan ya tenía planes para la historia de la segunda temporada y los publicó en un blog.

Esta serie le hizo perder a Netflix ¡200 millones de dólares! Su primera temporada tuvo un presupuesto de 90 millones, lo que la convirtió en la segunda serie más cara de la historia en ese entonces (solo superada por ‘Game of Thrones’). Fue cancelada en 2016.

La primera temporada es muy mala. La segunda mejora…pero fue cancelada y no habrá tercera. Una gran decepción teniendo en cuenta que en el elenco están dos actores extraordinarios como Steve Carell y John Malkovich.

5. Turn Up Charlie

Las adaptaciones de animé no suelen tener mucho éxito. Y ‘Cowboy Bebop’ es el ejemplo más reciente: Netflix la canceló apenas días después de estrenar su primera temporada.

7. The Get Down