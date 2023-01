El «sacerdote de Tinder» tiene un récord de 270 matrimonios y 0 divorcios

Fernando Cuevas, un sacerdote español de la ciudad de Valencia, ha sido apodado el «cura de Tinder» por su impresionante historial de búsqueda de pareja: 270 matrimonios y ningún divorcio.

La carrera de casamentero del padre Fernando empezó hace 14 años. Paseaba con un joven católico practicante llamado Salva, cuando se le acercó un grupo de mujeres jóvenes. Impresionado por la belleza de las chicas y sabiendo que compartían sus valores católicos, Salva pidió al sacerdote que hiciera de casamentero y le presentara a una de ellas. Cinco meses después, Salva se casó con una de las chicas, Geles, estudiante de Bellas Artes, y comenzó la carrera de Fernando Cuevas como «cura Tinder». Desde entonces se toma muy en serio su papel de casamentero de católicos practicantes.

Fernando Cuevas se dio cuenta de que la sociedad occidental estaba cada vez más secularizada y que a los católicos practicantes les resultaba difícil encontrar pareja que compartiera sus valores y creencias fundamentales.

«La gente que está muy comprometida con su fe busca a alguien que sea igual», dice el sacerdote. «No es algo secundario que no tenga importancia, es algo fundamental. Pero la sociedad está muy secularizada y la gente tiene una tremenda ignorancia religiosa y falta de interés. No tienen interés por las cosas de Dios porque no han sido educados así. Los que sí quieren vivir su fe le dan mucha importancia y quieren encontrar a alguien así».

Con los años, el padre Fernando elaboró un formulario especial que pide a la gente que rellene para maximizar sus posibilidades de encontrar a alguien adecuado. Contiene datos como nombre, apellidos, edad, año de nacimiento, estatura, estudios, trabajo actual, aficiones, virtudes, defectos, cosas que buscas en una pareja y, obviamente, grado de compromiso con la Iglesia.

Algunas de esas cosas suenan mucho más importantes que otras, pero el sacerdote de Tinder afirma que los dos factores más esenciales para que una pareja tenga éxito son la altura -el hombre tiene que ser más alto que la mujer- y el lugar de residencia. Por muy buena pareja que parezca sobre el papel, si los candidatos viven lejos el uno del otro, es poco probable que la relación funcione.

El padre Fernando dedica gran parte de su tiempo a analizar esos formularios, prestando especial atención a los rasgos de personalidad y los intereses, y una vez que encuentra una buena pareja, envía a cada candidato un archivo con la información y las fotos de la otra persona, y si ambos lo aprueban, le da al hombre el número de la mujer para que puedan ponerse en contacto. Para él, ahí acaba su trabajo de casamentero.

El cura de Tinder se ha forjado una gran reputación entre los católicos practicantes solteros no sólo de España, sino también de otros países de América Central y del Sur. Recibe unas 20 solicitudes diarias de personas que buscan el amor, e intenta ayudarlas a todas. Afirma haber hecho miles de parejas en los últimos 14 años, y se enorgullece de ser el casamentero detrás de 270 matrimonios felices, con 0 divorcios registrados.

Fernando Cuevas no se responsabiliza de la felicidad de las parejas que empareja. Sólo tuvo la inspiración de presentarles, pero nunca les aconsejó sobre relaciones o matrimonio, así que el mérito es todo suyo. Está convencido de que el éxito de sus emparejamientos se debe a que éstas «son personas muy espirituales y están muy acostumbradas a dar y darse».