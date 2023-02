60. No Country for Old Men – Sin lugar para los débiles

Excelente película de los hermanos Coen que ganó 4 premios Oscar: 3 para los Coen (Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión adaptado) y uno para Javier Bardem por su brillante trabajo como el villano Anton Chigurh. Un hombre encuentra dos millones de dólares en efectivo y decide quedarse con el dinero. Pero ese dinero pertenece a alguien que hará lo que sea necesario para recuperarlo.