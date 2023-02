5 sitios donde descargar juegos viejos de PC gratis

Los jugadores modernos tienen una cantidad incomparable de juegos gratuitos. Muchos de los juegos online más populares utilizan el modelo free-to-play para atraer a los usuarios. Hay juegos gratuitos en Steam, en tu navegador y en tu teléfono.

Sin embargo, no siempre querés el último título de AAA o el battle royale gratuito. Si te ponés nostálgico, por suerte hay una gran cantidad de sitios web dedicados precisamente a esto. Estos son los mejores sitios donde podés descargar juegos antiguos para PC gratis:

Abandonia es un listado de abandware «dedicado a los juegos clásicos de DOS». Los títulos de abandonware son juegos (o software) con copyright vencido, o juegos que ya no tienen soporte.

Abandonia se fundó en 1999 cuando el concepto de abandware tenía apenas dos años. Después de unos pocos años inactivos, Abandonia se convirtió en uno de los sitios líderes donde podés bajar tus viejos juegos favoritos. Al momento, cuenta con más de 1100 juegos descargables con más de 800.000 miembros.

Abandonia brinda una revisión completa, capturas de pantalla, y una calificación de usuario de cada juego. Podés navegar y descargar juegos antiguos de PC por nombre, año, clasificación y categoría. Como el sitio se centra en los juegos de DOS, no encontrarás ninguno de los juegos de abandware «más nuevos» aquí, pero el vasto archivo de DOS debe satisfacer la mayoría de sus antiguas necesidades de juego.

Abandonware Dos es otro sitio de abandware que se centra en los juegos de DOS. También presenta un repertorio razonable de títulos de Windows, aunque nada demasiado reciente. (Termina en 2002, lo que significa que podés encontrar a los grandes de todos los tiempos SimGolf de Sid Meier y Star Wars: Galactic Battlegrounds)

Abandonware Dos también es un sitio muy completo. Cada título viene con una clasificación del sitio, una especificación del título (por ejemplo, abandware, estado protegido, freeware), fecha de lanzamiento, capturas de pantalla, así como una reproducción de video reciente y fragmentos de datos relacionados con el juego.

También encontrarás artículos y listas útiles para ayudarte en tu búsqueda de los mejores juegos antiguos.

RGB Classic Games presenta una amplia gama de juegos clásicos de DOS, títulos inéditos e incluso algunos títulos «modernos» de DOS. Todo el sitio está «dedicado a preservar los juegos clásicos para sistemas operativos de PC obsoletos» como DOS, CP / M-86, OS / 2, Win16 y Win9x, además de facilitar su uso en sistemas modernos.

Podés buscar juegos por género y sistema operativo, así como por nombre de empresa, estado legal, año de lanzamiento, y modo de video. Además, como prueba de la misión de RGB Classic Games, podés jugar un número significativo de títulos en un emulador alojado en el sitio, incluidos Keen Dreams, Hexen y un favorito de todos los tiempos, Transport Tycoon.

Otro sitio que incluye una gama más amplia de juegos (que tampoco son DOS) es Remain In Play. Este sitio se niega a aceptar abandonware y juegos que eran gratuitos desde el principio. Solo se centran en juegos comerciales que se lanzaron deliberadamente como software gratuito.

A pesar de que la navegación del sitio no es óptima, albergan muchos juegos geniales, tanto nuevos como antiguos. Si no querés buscar, podés considerar sus «10 mejores juegos» en la barra lateral. Es la única forma de clasificar los títulos por calificación. De lo contrario, podés buscar en su base de datos por nombre, datos (tipo), género o sistema operativo.

Nuestro viaje a través de la infancia termina con Games Nostalgia. El sitio cuenta con cientos de juegos asombrosos que se lanzaron al mercado entre 1985 y 1995. Es fácil de usar y te permite buscar juegos por género, etiquetas, novedades, popularidad y mucho más.

Games Nostalgia también hace un esfuerzo adicional al ofrecer cada juego en su propio emulador, disponible para Windows (y en muchos casos, también para macOS). En eso, Games Nostalgia elimina cualquier paso adicional para jugar tus juegos favoritos favoritos. ¡Solo tenés que descargar, descomprimir y comenzar a jugar!

Mención de honor: The Internet Archive

The Internet Archive es una organización sin fines de lucro dedicada a preservar uno de los principios básicos de Internet: el acceso universal a todo el conocimiento. Los videojuegos antiguos ciertamente requieren protección, y The Internet Archive está de acuerdo. En 2014,el sitio puso a disposición 900 juegos clásicos de arcade para nuestros navegadores, preservando y promoviendo algunos de los mejores. Un año más tarde, en 2015, The Internet Archive anunció que conservaría más de 2300 juegos clásicos de DOS.

Desafortunadamente, no se pueden descargar los títulos clásicos. Sin embargo, The Internet Archive tiene una versión integrada de DOSBox, lo que significa que podés jugar cada juego dentro de tu navegador.

