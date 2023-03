Este musical sobre la vida de la princesa Diana de Gales es un auténtico desastre. Ganó el premio a peor película, pero también a peor director, peor actriz, peor actriz de reparto y peor guión. Puede verse en Netflix, aunque no te lo recomendamos.

2020 fue un año electoral en Estados Unidos y los Razzies no fueron ajenos: el premio a peor película fuera para ‘Prueba absoluta’, un documental muy poco serio que afirma que un ciberataque chino modificó los resultados de las elecciones y que esa fue la ‘verdadera razón’ de la derrota de Donald Trump.

Hay muchas películas sobre Sherlock Holmes. Esta es la peor: no es graciosa ni interesante. Ganó 4 Razzies: peor película, peor director (Etan Coen), peor actor de reparto (John C. Reilly) y peor precuela, remake o secuela.

6. 2016 – Hillary’s America – The Secret History of the Democratic Party