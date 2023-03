The Public Domain Review, explorando el vasto tesoro del dominio público

The Public Domain Review es un sitio web dedicado a la exploración de obras en el dominio público, es decir, aquellas que ya no están protegidas por derechos de autor y pueden ser utilizadas, compartidas y adaptadas libremente. Fue creado en 2011 por los historiadores de arte Adam Green y Jonathan Gray, con el objetivo de ofrecer una plataforma en línea para explorar y celebrar las obras en el dominio público de todo el mundo y tiene actualizaciones permanentes.

El contenido del sitio es extremadamente variado y va desde obras literarias y artísticas hasta objetos científicos y médicos. The Guardian lo define como «un modelo de curaduría digital» y para The New York Times es «una mina de oro de imágenes e historias». Según datos propios del sitio, también conocido como PDR, lleva acumulados 1061 posts con contenidos de dominio público de 156 instituciones.

Los visitantes pueden navegar por el sitio web utilizando diversas categorías, incluyendo «Literatura», «Arte», «Ciencia», «Historia», «Filosofía» y «Música», entre otras. También hay una sección dedicada a exposiciones en línea, que presentan obras temáticas y colecciones especiales seleccionadas por expertos en el tema.

Otra sección destacada del sitio web es la «Galería», que ofrece una selección de imágenes de alta calidad de obras de arte en el dominio público, junto con información detallada sobre cada obra. También hay una sección de «Textos», que incluye una gran cantidad de libros y otros textos digitalizados en el dominio público, muchos de los cuales están disponibles para su descarga gratuita.

El sitio web es una excelente fuente de información y recursos para investigadores, académicos y cualquier persona interesada en la historia del arte, la literatura, la ciencia y la cultura en general. Además, es una fuente de inspiración para artistas y creadores que buscan nuevas ideas y materiales para sus propias obras.