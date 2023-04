¿Los periodistas políticos deberían decir por quién votan?

Dan Kennedy, profesor de periodismo en la Northeastern University en Boston y colaborador de WGBH News, escribió en Poynter.org un interesante ensayo sobre la validez actual de las nociones de objetividad en el periodismo político. A continuación sus reflexiones más relevantes:

Todos estamos familiarizados con los avales de los periódicos. Pero, ¿qué pasa con los periodistas individuales, cuyas descripciones de trabajo incluyen expresar sus opiniones sobre política y políticos? ¿Sigue siendo relevante la antigua regla de que los periodistas de opinión no deben revelar a quién votan?

Me refiero a columnistas para páginas de opinión de periódicos, ciertos tipos de escritores de revistas, periodistas para sitios web que combinan noticias y opiniones, y similares. No me refiero a comentaristas partidistas cuyas lealtades son explícitamente con un partido político o candidato.

Pero el periodismo de opinión, entendido adecuadamente, está sujeto a las mismas consideraciones éticas que el periodismo de noticias habitual. No deben hacer contribuciones políticas, ni poner calcomanías en su automóvil o letreros en su césped, y ciertamente no deben participar de ninguna manera en una campaña.

He estado trabajando en el lado de la opinión pública desde principios de la década de 1990, primero como escritor para el semanario alternativo Boston Phoenix, ahora como panelista en «Beat the Press» de WGBH-TV y como columnista del sitio web de WGBH News. Siempre he tratado de tomarme en serio la ética de mi oficio.

Si bien están vinculados por las mismas consideraciones éticas, existen algunas diferencias entre el periodismo de opinión y la información directa. La diferencia más relevante es esta: soy libre de escribir (por ejemplo) que creo que Elizabeth Warren es la candidata mejor calificada para presidente en virtud de sus posiciones políticas, su experiencia y su temperamento. Lo que no puedo hacer es dar el siguiente paso lógico, y decir que votaré por Warren.

Desafortunadamente, como con tantas costumbres, el presidente Donald Trump ha roto el molde. En 2016, dejé en claro que votaría por el candidato demócrata contra Trump, independientemente de si era Hillary Clinton o Bernie Sanders. Consideraba que Trump era una amenaza para el periodismo y la Primera Enmienda, y pensé que era importante que los periodistas se defendieran de ambas cosas.

He visto a otros hacer la misma afirmación. Incluso he visto a algunos periodistas de opinión convencionales acercarse a revelar a su candidato preferido. Algunos se encuentran en posiciones conflictivas, incluidos dos columnistas del New York Times: Michelle Goldberg, quien reveló que su esposo es consultor de Warren, y Thomas Friedman, cuyas declaraciones en nombre de Michael Bloomberg van acompañadas de una denuncia de que Bloomberg donó dinero a un museo de alfabetización que la esposa de Friedman está construyendo.

Como con cualquier costumbre, tiene sentido volver a visitarla de vez en cuando y preguntar si aún es importante.

El argumento a favor de revelar tu voto es que las nociones tradicionales de objetividad son obsoletas, y que los periodistas deben aspirar a ser tan transparentes como sea posible.

El argumento en contra de la divulgación, que siempre he aceptado, es que divulgar tu voto no solo cambia la percepción de la audiencia sobre ti, sino que también cambia la forma en que escribes y comentas sobre los candidatos.

Entonces, ¿hay una diferencia significativa entre expresar tus opiniones sobre política y decir a quién vas a votar? Creo que la hay, y estoy del lado de retener esa última información, con solo algunas excepciones obvias, como mi afirmación de «cualquiera menos Trump».

«Soy un defensor de las viejas reglas en un mundo nuevo», es la forma en que Pride lo expresa.