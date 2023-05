Presentan las mejores 150 películas sobre periodistas de todos los tiempos

El ciudadano, Todos los hombres del presidente y Sucedió una noche fueron nombradas las mejores películas sobre periodistas de la historia en un nuevo listado que compila las 150 representaciones más destacadas del cuarto poder en el cine.

Los reconocidos films protagonizados por Orson Welles, Robert Redford, Dustin Hoffman y Clark Gable aparecen en los primeros tres puestos de un ranking que completa su top 10 con El gran carnaval, El cuarto poder, El dulce sabor del éxito, Hechizo del tiempo, Ayuno de amor, Historias de Filadelfia y La dolce vita.

Frank Capra (con 4 películas), Billy Wilder (3), Alan J. Pakula (3) y Costa-Gavras (3) son los directores con más apariciones en el ranking de 150 films, mientras que James Stewart (4), Walter Connolly (4), Clark Gable (3), Cary Grant (3), Gregory Peck (3) y Marcello Mastroianni (3) emergen como los actores que más veces interpretaron a los “caballeros de la prensa” en estos films destacados. Entre las actrices se subraya la presencia de Jane Fonda, Meryl Streep, Patricia Neal y Rachel McAdams, con dos interpretaciones cada una.

Los países más representados son Estados Unidos (94 films), Francia (11) e Italia (6), mientras que Alemania, Argentina, Brasil y el Reino Unido aparecen con 4 películas cada uno. Los films argentinos que integran el ranking son Ceniza al viento de Luis Saslavsky, Los tallos amargos de Fernando Ayala, Pajarito Gómez de Rodolfo Kuhn y El amor es una mujer gorda de Alejandro Agresti.

El listado completo, con reseñas críticas de cada uno de los films, puede consultarse desde esta semana en el sitio Periodistas en el cine. Elportal incluye una base de datos con más de 3.000 películas donde el periodismo juega un rol central o lateral y un buscador interactivo que permite filtrar por género, país, director, actores o temáticas. Más de 300 de esos films cuentan con enlaces para que el usuario pueda verlos online de manera gratuita.

El portal fue creado por los periodistas Manuel Barrientos y Federico Poore, que desde hace años investigan la representación del periodismo en el séptimo arte.

Así quedó conformado el Top 10:

1. El ciudadano (Citizen Kane, 1941) – Orson Welles

2. Todos los hombres del presidente (All The President’s Men, 1976) – Alan J. Pakula

3. Sucedió una noche (It Happened One Night, 1934) – Frank Capra

4. El gran carnaval (Ace in the Hole, 1951) – Billy Wilder

5. El cuarto poder (Deadline – U.S.A., 1952) – Richard Brooks

6. Chantaje en Broadway (Sweet Smell of Success, 1957) – Alexander Mackendrick

7. Hechizo del tiempo (Groundhog Day, 1993) – Harold Ramis

8. Ayuno de amor (His Girl Friday, 1940) – Howard Hawks

9. Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, 1940) – George Cukor

10. La dolce vita (1960) – Federico Fellini