El blog de fotografía y viajes Capture the Atlas acaba de publicar la sexta edición de su colección anual del “Milky Way Photographer of the Year” con las mejores imágenes de la Vía Láctea. Esta compilación siempre se publica a finales de mayo coincidiendo con el pico de la temporada de la Vía Láctea, y tiene como objetivo inspirar y compartir la belleza de nuestra galaxia. La lista de este año incluye imágenes tomadas en todo el mundo en 16 países como España, Chile, Argentina, Suiza, Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Madagascar, Namibia, Yemen, Irán, Perú, e Indonesia por 25 fotógrafos de 16 nacionalidades. En esta galería te mostramos las fotos finales, que han sido seleccionadas de entre más de 3.000 fotos recibidas en esta edición de 2023.

1. «MILKY WAY RISING OVER STONY RIVER & MT TARANAKI» – BRENDAN LARSEN

Comenzamos con esta fotografía capturada en el monte Taranaki en Nueva Zelanda por Brendan Larsen. Para lograr que la Vía Láctea se alineara sobre el monte Taranaki en Nueva Zelanda desde esta ubicación a principios de marzo, significó una noche larga, ya que no se alineó hasta las 2:30 de la madrugada, pero estaba entusiasmado por aprovechar los cielos perfectamente despejados de esa noche. Estoy muy contento con la cantidad de colores que pude capturar con mi cámara, filtros y largas exposiciones. Rho Ophiuchi en Escorpio se ve realmente bien con sus colores rosa, amarillo y azul, y la nebulosa Zeta Ophiuchi (la nebulosa rosada en la parte inferior izquierda de la imagen) también salió bien. En la parte inferior derecha de la imagen, hay un agradable airglow, que añade belleza y singularidad al cielo de aquella noche. 2. “CAFAYATE STAR FACTORY” – GONZALO JAVIER SANTILE Para capturar esta foto, llegué antes de la hora azul y tan pronto como aparecieron las primeras estrellas, con algo de luz aún iluminando el paisaje, tomé las imágenes para el primer plano. Después, cuando ya estaba completamente oscuro, hice las fotos verticales del cielo. Como la Vía Láctea ya estaba muy baja en esa época del año, tuve que darme prisa. Alineé mi star tracker y la acción comenzó. En la imagen se pueden ver las formaciones rocosas y las «ventanas» de este área del desierto de Cafayate conocida como «Las Ventanas», y los pequeños cactus que son la única vegetación en el lugar. Pude capturar los colores rojizos de las nebulosas y más detalles en el cielo nocturno gracias a la combinación de un star tracker y una cámara astromodificada. 3. “THE SCENERY I WANTED TO SEE” – MITSUHIRO OKABE El monte Fuji, el símbolo más icónico de Japón, adornaba el paisaje de fondo durante la temporada de florecimiento de los cerezos. En medio del paisaje, se puede ver un templo sagrado dedicado a honrar a los espíritus de los difuntos. Y allí, contra el lienzo oscuro del cielo nocturno, la belleza etérea de la Vía Láctea se hizo visible. 4. “THE NIGHT OF HUAYHUASH” – JOSE D. RIQUELME La cordillera de Huayhuash, ubicada en la región andina de Perú, alberga paisajes impresionantes con montañas y lagos, ofreciendo oportunidades únicas para capturar la Vía Láctea en todo su esplendor. La fotografía nocturna en este lugar es una experiencia inolvidable, ya que la altitud y el aire limpio permiten que las estrellas brillen intensamente. En esta imagen, la montaña y el lago debajo sirven como un marco perfecto para resaltar la Vía Láctea, que cruza el cielo nocturno. El reflejo del cielo estrellado en el lago crea una simetría cautivadora, mientras que la silueta de la montaña añade profundidad y contraste. 5. “NIGHT UNDER THE BAOBAB TREES” – STEFFI LIEBERMAN Panorámica paisaje nocturno en Madagascar. Aquí puedes ver el arco completo de la Vía Láctea sobre los imponentes Baobabs. Estas fotos significan mucho para mí y no puedo enfatizar lo suficiente lo difícil que fue tomarlas. Desde las condiciones de la carretera hasta los guardias de seguridad armados que te protegen mientras estás haciendo fotos, fue toda una aventura. 6. “THE EYES OF THE UNIVERSE” – MIHAIL MINKOV Siempre me he preguntado cómo se vería el cielo nocturno si pudiéramos ver los dos arcos de la Vía Láctea, el del invierno y el del verano, uno al lado del otro. Esto es prácticamente imposible, ya que son parte de un todo y son visibles en diferentes momentos del día. Aunque solo están separados por 4 horas, este hecho en sí mismo es una rareza del año. Sin embargo, esta panorámica con time blending de 360 grados nos muestra cómo se verían. Los dos arcos de la Vía Láctea representan un solo objeto en el cielo estrellado, con una parte visible en invierno y otra en verano. El arco de invierno incluye objetos que podemos observar de octubre a marzo, principalmente asociados con la constelación de Orión. Por otro lado, el arco de verano presenta el núcleo de la Vía Láctea, visible de marzo a septiembre, que es la parte más característica y luminosa del cielo nocturno, representando el centro de nuestra galaxia. 7. “A SKY FULL OF STARS IN PATAGONIA” – BURAK ESENBEY Capturar esta imagen cumplió dos de mis grandes objetivos. Por un lado, mi primera imagen de la Vía Láctea en el Hemisferio Sur, y por otro lado, hacerlo en la Patagonia. Las majestuosas montañas en el Parque Nacional Torres del Paine son el complemento perfecto para una imagen nocturna como esta. En este encuadre, se puede ver la montaña «Los Cuernos», que es, junto con el nombre del Parque Nacional – Torres del Paine, la montaña más famosa y bonita de la Patagonia Chilena. Capturar esto es exigente y necesitarás un poco de suerte de tu lado. Esta región es muy ventosa y los cielos despejados son escasos. Tuve la suerte de tener al menos una noche para darlo todo y capturar esta imagen. 8. “THE LA PALMA ASTROEXPERIENCE” – JAKOB SAHNER La Palma y las Islas Canarias son ideales para la astrofotografía gracias a las nubes bajas que se sitúan alrededor de los 1000 metros y la escasa contaminación lumínica. Estar por encima de estas nubes permite obtener imágenes claras, siempre y cuando no haya calima o nubes altas. En la primera noche del viaje, estaba cansado después de un largo viaje sin dormir, pero no pude aguantarme las ganas de salir a capturar el cielo despejado. 9. “THE NIGHT TRAIN” – ALEXANDER FORST Fotografié el tren nocturno el septiembre pasado en el Viaducto de Wiesener. Es parte de una serie de fotos de puentes que comencé hace 2 años. Congelar el movimiento es algo común en la fotografía. No es tan común en la fotografía nocturna, donde los movimientos se convierten en largas líneas abstractas debido al tiempo de exposición prolongado. Hace 2 años, comencé a experimentar con para detener el movimiento de ciertos objetos en la fotografía nocturna y desarrollé una técnica para hacerlo posible. Fotografié el tren durante la hora azul y las luces del tren por la noche. Cuando se fotografían objetos complejos como este, el orden es muy importante. Después de configurar el equipo y encontrar la perspectiva adecuada, lo primero que tuve que hacer fue fotografiar el tren. Luego, cuando cayó la noche, capturé el primer plano y las luces del último tren, y finalmente, la Vía Láctea. Finalmente, coloqué las imágenes en Photoshop superponiéndolas con el resto de las tomas del primer plano y la Vía Láctea. 10. “CELESTIAL SHIELD” – IVÁN FERRERO Aprovechando una noche libre que coincidía con cielos despejados y sin tener nada claro el acceso, cogí el coche y conduje hasta Mironcillo donde se encuentra este castillo situado a 1360 metros de altitud y rodeado de todo tipo de leyendas que hablan de amores palaciegos y prohibiciones paternas, aunque a ciencia cierta se desconoce el origen. El camino de tierra estaba en muy mal estado para un vehículo normal, así que hubo que dejar el coche a una media hora andando. Una vez que cayó la noche realicé la panorámica del suelo y posteriormente el trackeo de la vía láctea cuando Orión estaba ya en posición. El cielo acompañó, aunque las condiciones climáticas fueron algo más complicadas, mucho frío y aún más viento, que me obligaron a poner el trípode bajo y abierto para poder realizar las tomas adecuadamente sin riesgos de trepidación. La edición del cielo comprendió el apilado individual en Sequator de los 40 paneles (dos tomas por panel + 15 darks), fusión de panorámica en PTgui y extracción información en Pix Insight. Revelado final y fusión con panorámica del suelo en Photoshop. 11. “INTERSTELLAR” – JOSE LUIS CANTABRANA GARCIA Llevaba soñando con visitar este lugar desde que vi las impresionantes imágenes capturadas por Michael Goh, también conocido como Astrophotobear, cuyo trabajo también ha sido destacado en este concurso en años anteriores. ‘Interstellar’ no solo captura la belleza épica de este desierto y el cielo nocturno, sino también la sensación personal de logro que se obtiene de tachar de tu lista un destino que llevabas mucho tiempo queriendo visitar durante mucho tiempo. Este área es sagrado para el pueblo Noongar, los dueños tradicionales de estas tierras, y en el pasado sólo era accesible para las mujeres. La historia cuenta que estas rocas de caliza no son más que los fantasmas petrificados de los hombres que se atrevieron a entrar y fueron castigados eternamente por los dioses. Estos guardianes atemporales se alzan altos y orgullosos, alcanzando el cielo estrellado. Mientras la Vía Láctea de verano se extiende a lo largo del cielo nocturno, estos antiguos fantasmas parecen unir el mundo terrenal con el reino interestelar más allá. 12. “MILKY WAY OVER CUENCA’S HOODOOS” – LUIS CAJETE Una de mis pasiones es capturar grandes panorámicas a través de la fotografía nocturna. Vivir en una gran ciudad siempre ha supuesto una lucha contra la intensa contaminación lumínica. Por eso, he pasado años buscando lugares donde realmente pueda apreciar la belleza de las estrellas. Presenciar el arco de la Vía Láctea es una experiencia absolutamente impresionante. Algunos de los cielos más oscuros de España se encuentran en la Serranía de Cuenca, una zona de notable belleza geológica. En la región sur se encuentra un lugar donde el agua ha esculpido el paisaje, creando formaciones intrigantes y chimeneas de piedra caliza. Después de buscar una composición que me gustase durante el día, este es el resultado de una larga noche pasada bajo millones de estrellas. Espero os guste. 13. “THE BOTTLE TREE PORTAL” – BENJAMIN BARAKAT Capturé esta imagen durante mi expedición fotográfica anual a Socotra. Las noches en la mística isla de Socotra son inolvidables. Bajo el abrazo de los árboles más extraños y hermosos que jamás haya visto. Sus troncos retorcidos parecían contar historias de tiempos antiguos, mientras que las flores rosadas en pleno florecimiento añadían un toque de belleza etérea. Sin embargo, lo que realmente me dejó sin aliento fue la oscuridad. Era como si alguien hubiera apagado todas las luces en el mundo. Las estrellas brillaban con tal intensidad que parecía que podía tocarlas. El horizonte era tan oscuro que parecía el cenit. En ese momento, me sentí pequeño e insignificante, pero increíblemente vivo, conectado con las fuerzas primordiales de la naturaleza que moldearon este lugar mágico a lo largo de millones de años. 14. “THE CACTUS VALLEY” – PABLO RUIZ GARCÍA Fue mi primer viaje para fotografiar la vía láctea en el hemisferio sur. El lugar elegido fue el Desierto de Atacama uno, de los lugares con el cielo nocturno mas limpio y espectaculares del planeta. Una de las zonas que mas ganas tenia de incluir en mis fotografías era la nebulosa de Gum y Magallanes y que era la primera vez que podía fotografiar ya que en el Hemisferio Norte no podemos verlas. Esta fotografía que os muestro esta realizada en el valle de los cactus, una zona espectacular del desierto de Atacama en la cual es fácil componer con el cielo nocturno. Pude incluir ambas nebulosas con la característicos cactus del valle. 15. “THE CATHEDRAL LIGHT SHOW” – ROKSOLYANA HILEVYCH A veces se necesita un poco de suerte. Este es definitivamente, el mejor momento que he tenido durante una sesión nocturna, esto solo ocurre una vez en la vida. Sin embargo, ¡realmente espero poder ver un meteoro así de nuevo algún día! Fue la primera y única vez que vi un meteoro tan brillante. Iluminó todo a su alrededor. Por suerte, en ese momento estaba fotografiando la Vía Láctea. Justo después de terminar de capturar la Vía Láctea con el star tracker, hice una toma del primer plano de los tajinastes en plena floración. La foto también incluye esta montaña en el fondo que se asemeja a una catedral.