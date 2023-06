3. Arte de la naturaleza

El ganador de Art of Nature de este año es un test de Rorschach fotográfico. El fotógrafo menciona una serie de reacciones y teorías sobre a qué podrían pertenecer las hipnotizantes líneas. ¿Una escena costera con olas rompiendo en el acantilado o arena ondulada por las olas en las profundidades del desierto? No le entretenemos más: es la parte inferior de una seta, probablemente de la familia de los Lactarius. El fotógrafo señala que le llamaron la atención los colores inusualmente vibrantes que mostraban las branquias, el azul en particular, que podría indicar la presencia de psilocibina o psilocina. ¡Realmente alucinante!