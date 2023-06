¿Acabas de descubrir que eliminaste o perdiste algunos archivos? Tal vez los estaban en el disco duro de tu computadora, o en un dispositivo de almacenamiento externo como una unidad flash, una tarjeta SD, etc. Por suerte existen muchos programas de recuperación de datos, sin embargo, no todos son lo que parecen. Algunos son buenos, otros no. Algunos afirman que son gratuitos, pero cuando intentas usarlos, descubres que tienes que comprar una licencia para recuperar o guardar completamente tus archivos.

Luego de probar gran parte del software disponible en el mercado, el equipo de Softwarehow armó una lista detallada y actualizada con los mejores programas de recuperación de datos. Las aplicaciones enumeradas son de código abierto, freeware o, al menos, de uso gratuito sin limitaciones funcionales ocultas, lo que significa que no hay inconvenientes y puede usarlas para escanear, recuperar y guardar sus archivos sin restricciones. ¡No es necesario comprar una licencia!

A continuación una lista de los mejores programas gratuitos de recuperación de datos:

EaseUS Data Recovery Wizard Free solo permite recuperar hasta 2 GB de datos de forma gratuita. Así que, técnicamente, no es un software gratuito. Sin embargo, lo mencionamos aquí porque la tasa de recuperación de EaseUS se encuentra entre las más altas de la industria, y sus versiones de Windows y Mac se actualizan constantemente para admitir nuevos dispositivos y escenarios de pérdida de datos. Además, el proceso de escaneo es muy rápido, y se puede obtener una vista previa del contenido de cada archivo sin ninguna limitación.

PhotoRec es un programa gratuito de recuperación de archivos de código abierto que funciona increíblemente bien en casi todos los sistemas operativos. No es solo una herramienta de recuperación de fotos sino que permite recuperar casi 500 formatos de archivo diferentes de discos duros o medios extraíbles. Su única contra importante es que no es muy fácil de usar, ya que utiliza una interfaz de herramienta de línea de comandos. Es posible que necesites recurrir a la ayuda de un amigo técnico para que funcione correctamente.

Si deseas recuperar los archivos que eliminaste accidentalmente de la Papelera de reciclaje de Windows o la memoria USB, Recuva es el programa adecuado. Es 100% gratuito para uso personal. Es rápido para descargar e instalar, y la versión portátil se ejecuta desde una unidad flash. También incluye una vista previa de las imágenes resaltadas antes de la recuperación.

iBoysoft Data Recovery es una herramienta de recuperación de datos que te ayuda a recuperar archivos eliminados o perdidos, incluidos videos, música, documentos, imágenes, correos electrónicos, etc., de diferentes dispositivos, como discos duros, discos duros externos, unidades flash USB, pen drives , Tarjetas SD, tarjetas de memoria y mucho más. Está disponible tanto para Windows como para Mac.

La app se destaca de sus competidores gracias a su peso ligero, su interfaz simple y sus funciones avanzadas en la recuperación de datos. Está diseñado con un algoritmo avanzado para buscar archivos recuperables con gran velocidad y con un alto índice de éxito.

Su uso es muy sencillo. La app se instala rápidamente, y cuenta con una guía a través de un breve asistente para restaurar archivos. Su diseño es minimalista, y permite recuperar archivos en cualquier carpeta que elijas. Además admite un escaneo rápido y un modo de escaneo profundo, y los resultados de un escaneo se pueden guardar en un archivo SR.

Si estás buscando una solución poderosa de rescate de Windows, entonces Lazesoft Recovery Suite es la indicada. Además de recuperar datos de discos comunes, Lazesoft también viene con un conjunto de utilidades que rescata tu sistema Windows cuando olvidas tu contraseña de inicio de sesión, o incluso cuando no arranca. Cuenta con múltiples modos (Undelete, Unformat, Deep Scan) disponibles para elegir, y también es capaz de previsualizar imágenes antes de recuperarlas. El software tiene varias ediciones, pero solo la Home Edition es gratuita.

Exif Untrasher es otro programa totalmente gratuito que se ejecuta en Mac (macOS 10.6 o superior). Está diseñado principalmente para recuperar fotos JPEG que se han eliminado de una cámara digital. También funciona si deseas recuperar archivos JPEG perdidos desde una unidad externa, memoria USB, tarjeta SD, etc., siempre que sea un disco extraíble que puedas montar en tu Mac.

TestDisk, el programa hermano de PhotoRec, es una herramienta gratuita de recuperación de particiones extremadamente poderosa desarrollada para ayudar a encontrar particiones eliminadas/perdidas, hacer que los discos bloqueados se puedan iniciar de nuevo, y mucho más. TestDisk es como un médico experimentado que cura la mayoría de los problemas relacionados con los discos duros de la computadora. Su única contra: es un programa sin interfaz gráfica de usuario, es decir, no es para los novatos en informática, ya que requiere conocimientos tecnológicos superiores para usarlo con éxito.

Otra utilidad de recuperación de datos gratuita y muy potente. Puran File Recovery funciona muy bien para rescatar datos de prácticamente cualquier medio de almacenamiento. El software admite diez idiomas diferentes. Todas las utilidades de Puran son totalmente gratuitas para uso privado y no comercial. El software cuenta con opciones de escaneo profundo y escaneo completo para búsquedas más potentes, y es capaz de previsualizar archivos una vez resaltados.

Una gran herramienta de recuperación similar a Recuva, Glary Undelete «recupera» elementos de los discos FAT y NTFS. Es fácil de usar: simplemente elige una unidad para escanear, haz clic en «Buscar», y espera un momento, dependiendo del volumen del disco seleccionado. Verás un montón de archivos encontrados. Una vez hecho, simplemente navega a las carpetas a la izquierda, usa la función de vista previa para ubicar sus elementos específicos, ¡y listo!

Esta es otra buena herramienta para revivir tus archivos borrados accidentalmente. SoftPerfect File Recovery se desarrolló principalmente para ayudar a rescatar datos que se eliminaron accidentalmente de discos duros, unidades flash USB, tarjetas SD y CF, etc. Admite archivos populares en sistemas como FAT12 / 16/32, NTFS y NTFS5 con compresión y cifrado. El programa se ejecuta en Windows XP a través de Windows 10. Otra ventaja es que es portátil, y no requiere instalación. Además es muy fácil de usar, sin configuraciones y pantallas innecesarias.

Si deseas recuperar tus archivos perdidos rápidamente, Tokiwa Data Recovery es una buena opción. Es una aplicación independiente, lo que significa que se requiere poco tiempo para el proceso de instalación. Tokiwa afirma que puede recuperar y borrar documentos, archivos, imágenes, videos y más de los medios de almacenamiento comunes. Es portátil, y no requiere instalación. Su proceso de escaneo es súper rápido.

Otro programa gratuito súper potente, PC Inspector File Recovery, ayuda a recuperar archivos borrados y formateados de discos o particiones, incluso si el sector de arranque se ha borrado o dañado. Sin embargo, el programa no ayudará si tienes problemas mecánicos con tu unidad de disco, y no puede instalarse en la misma unidad desde la que se desean recuperar archivos. El software es súper potente, y capaz de detectar unidades lógicas que otros programas gratuitos no pueden.

Wise Data Recovery te ayuda a recuperar archivos y carpetas de varios dispositivos. El software es intuitivo: selecciona la unidad que deseas escanear, espera, y luego podrás explorar el árbol de elementos para recuperar tus valiosos archivos. Es muy fácil de configurar y usar.

UndeleteMyFiles Pro es absolutamente gratis y viene con herramientas para la recuperación de datos y la eliminación de archivos también. Simplemente selecciona la unidad, escanea, y podrás ver una lista de los archivos que faltan. UndeleteMyFiles Pro funciona bien para recuperar archivos borrados de discos duros, USB, tarjetas SD / CF y otros medios de almacenamiento.

Undelete360 recupera los archivos que eliminaste accidentalmente de tu computadora, papelera de reciclaje, unidad flash, cámara digital, tarjeta de memoria, etc. Verás dos pestañas cuando se inicie el programa: «Recuperar archivos» y «Borrar archivos». Para recuperar tus elementos eliminados, permanece en la pestaña «Recuperar archivos», resalta la unidad de disco y comienza a buscar. Una característica muy útil es que se indica la ruta del archivo, así como la condición de los archivos. También incluye una herramienta de borrado que elimina de forma segura los archivos que están más allá de la recuperación.

Como su nombre indica, FreeUndelete es una herramienta gratuita que recupera archivos de cualquier volumen basado en NTFS y FAT. Se ejecuta en Windows 10, 8, 7, Vista y XP. El programa es intuitivo, y el proceso de escaneo de datos es bastante rápido. Sin embargo, los archivos y carpetas no están bien organizados, lo que dificulta la selección y recuperación de los que deseas recuperar.