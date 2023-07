¿Adiós Twitter? Las mejores 6 alternativas para reemplazarla

La polémica adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en octubre de 2022 se enfrenta a un mayor escrutinio después de que el CEO de Tesla anunciara otro cambio en la plataforma de medios sociales el 1 de julio. Musk implementó un «límite temporal» en la cantidad de publicaciones que los usuarios pueden ver al día, definido por límites variables en función del estado de suscripción de los usuarios.

Musk ya había sido objeto de críticas tras adquirir Twitter por despedir a cerca del 80% de los empleados de la empresa, restablecer perfiles antes restringidos y tuitear teorías conspirativas. El controvertido liderazgo de Musk en el sitio ha dejado a algunos usuarios en busca de otra plataforma de redes sociales basada en texto.

He aquí seis alternativas para quienes estén considerando abandonar Twitter.

Threads

Threads, el competidor de Twitter creado nada menos que por Facebook/Instagram, se lanzó el 5 de julio y su potencial es evidente. Es la mayor amenaza para Twitter desde el punto de vista de su capacidad para «capturar» usuarios. Los ejecutivos de Meta han insinuado que la mayor diferencia entre la aplicación de Instagram y Twitter es que Threads estará «sanamente gestionada», pero la mayor parte de la información se ha mantenido estrictamente en secreto. Threads ya aparece en la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play, y los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales y nombres de usuario de Instagram y seguir fácilmente las mismas cuentas que siguen en Instagram. Por ahora no hay mensajería directa -y faltan varias funciones que Twitter sí tiene, pero que sumarían con el pasar de las semanas-, pero muchas de las demás funciones son similares a las de Twitter.

Bluesky

Bluesky fue fundada en 2021 por el antiguo cocreador y consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey. Por ahora, el sitio funciona en un formato de sólo invitación, permitiendo a los usuarios publicar contenido de hasta 300 caracteres de longitud. Dado que la plataforma es más exclusiva que su predecesora, actualmente cuenta con unos 180.000 usuarios y la friolera de 1,9 millones de personas en lista de espera. Bluesky utiliza un lucrativo Protocolo AT para «desbloquear una nueva era de experimentación e innovación en los medios sociales». El sitio web oficial de la red explica que «los investigadores y las comunidades tendrán la posibilidad de intervenir para ayudar a resolver los problemas a los que se enfrentan actualmente las redes sociales, y los desarrolladores podrán experimentar con muchas formas nuevas de interacción.»

Spill

Definida como una «conversación visual a la velocidad de la cultura», Spill fue fundada por Alphonzo «Phonz» Terrell y DeVaris Brown y lanzada en enero. Tanto Terrell como Brown eran antiguos empleados de Twitter, y Terrell ocupaba el cargo de director global de redes sociales y editorial de Twitter antes del despido de Musk. El objetivo de la plataforma es «atender a los impulsores de la cultura que a menudo marcan nuevas tendencias, pero a los que habitualmente se pasa por alto y no se compensa lo suficiente», tuiteó Terrell anteriormente. «Sí, nos referimos a creadores negros, creadores queer y una variedad de voces influyentes fuera de Estados Unidos». Antes de su lanzamiento, Spill tenía casi 20.000 usuarios en su lista de espera en diciembre de 2022.

Mastodon

Mastodon, a diferencia de muchas de las otras alternativas a Twitter, se lanzó allá por 2016 y alcanzó la popularidad en 2022. Se define como una «[plataforma] de redes sociales que no está a la venta», creada por el programador alemán Eugen Rochko. La diferencia clave entre Mastodon y Twitter es que la primera está descentralizada y es operada por muchos servidores independientes. Los usuarios pueden unirse a distintos servidores en función de diferentes temas centrales. La plataforma cuenta con 10 millones de usuarios registrados, lo que la convierte en el sitio más poblado por quienes abandonan Twitter, aunque esto cambiará seguramente tras el lanzamiento de Threads.

Post.News

Post.News, de Noam Bardin, se presenta como «una plataforma social para gente real, noticias reales y conversaciones civiles», donde los usuarios pueden «acceder al periodismo de editoriales premium, sin suscripciones ni anuncios», aludiendo a su formato basado en editoriales. La aplicación se lanzó en noviembre de 2022, más o menos en la época de la adquisición de Twitter por parte de Musk, con unos 440.000 usuarios en lista de espera y 206.000 cuentas activas en diciembre de 2022. En un post en la web, Bardin declaró que sus intenciones para Post son «no ser el ‘Twitter liberal'». Continuó instando a los usuarios a «ser respetuosos con las opiniones con las que no se está de acuerdo. Nuestra valía como ciudadanos de una democracia se mide por cómo tratamos a las personas con las que discrepamos, no por las opiniones que compartimos. Asegurémonos de que todas las personas son bienvenidas, aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones».

T2 Social

Gabor Cselle, Sarah Oh y Michael Greer pusieron en marcha T2 Social en noviembre de 2022. Cselle y Oh trabajaron anteriormente en Twitter, como jefe de producto de grupo y asesor de derechos humanos, respectivamente. La comunidad se encuentra actualmente en sus primeras fases, y se define como «un lugar donde mantener las conversaciones auténticas que siempre hemos querido tener», con un límite de 280 caracteres. Inicialmente se lanzó con menos de 1.000 usuarios en su plataforma, que desde entonces se ha ampliado a unos 20.000 en un formato sólo por invitación.

