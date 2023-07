Los presentadores de noticias generados por IA generan polémica en la India

La Inteligencia Artificial es capaz de crear imágenes, textos… y también personas. En India ya están usando presentadoras de noticias generadas por IA.

Odisha TV, un canal de noticias y plataforma digital de la India, ha probado recientemente a Lisa, una presentadora de noticias generada por IA. Con una voz monótona (tal vez demasiado monótona) y unos ojos que no se cierran del todo cuando parpadean, Lisa lee los titulares de las noticias de la cadena, y no es la única.

Lisa es uno de los dos chatbots multilingües que se han incorporado a las cadenas de noticias de la India en los últimos tres meses. Sana, la otra presentadora de noticias generada por IA, «trabaja» para la cadena Aaj Tak, propiedad del grupo India Today.

Aunque los desarrolladores emplean algunas sutilezas para que los presentadores parezcan más humanos, el resultado todavía está lejos de la perfección. Sana cambia a menudo de un pie a otro, y Lisa cruza las manos y reordena los dedos de forma incómoda, acciones que, por sí solas, parecerían «normales» en un ser humano. Aun así, la repetitividad de los movimientos de los robots de IA, combinada con sus voces monótonas y sus expresiones faciales antinaturales, crean la inquietante sensación de que estás viendo algo antinatural.

Pero hay que tener en cuenta que estos son los primeros casos y la tecnología avanza a pasos agigantados: es absolutamente posible que en unos años la IA sea tan perfecta que sea imposible diferenciarla de un periodista humano.

Por supuesto, existe el debate sobre el futuro del trabajo de los periodistas y de los humanos en general. Lisa y Sana están siempre disponibles, nunca se enferman ni se cansan, no hacen huelga ni están de baja y no envejecen. ¡Y no cobran sueldos! Aun así, India Today y Odisha TV afirman que no han incorporado estos chatbots de IA para sustituir a sus homólogos humanos, sino para complementarlos haciéndose cargo de tareas repetitivas y mundanas. Pero por supuesto que es un tema que genera polémica.

En la actualidad, Sana y Lisa se encargan de leer los titulares durante una emisión o un programa de noticias y entregárselos a un presentador humano. Sana, sin embargo, está siendo entrenada para dirigir debates con panelistas humanos y de IA.

La acogida de los presentadores de noticias generados por IA ha sido desigual. Los partidarios alientan la adopción de nuevas tecnologías por las cadenas, la capacidad de ofrecer noticias más rápidamente durante las elecciones y otros momentos críticos, y la diversidad lingüística. Por el contrario, los detractores se oponen a que la inteligencia artificial sustituya a las personas y a la falta de matices humanos.

Aquí se puede ver un video de Lisa en acción: