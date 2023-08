Herramientas para periodistas: tips para realizar entrevistas remotas

A partir de la pandemia hubo que adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Trabajar desde casa y en salas de redacción a distancia se ha convertido en parte de la “nueva normalidad” para muchos periodistas. A menudo, esto ha significado modificar no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos.

En muchas escuelas de periodismo se inculca a los estudiantes la importancia de realizar entrevistas en persona, pero eso no siempre es posible. Si estás realizando entrevistas remotas, aquí van nueve consideraciones a tener en cuenta:

1- Prueba, prueba, y prueba

Antes de una entrevista importante llama a tu mamá, a tus amigos o a un colega para asegurarte de que estás familiarizado con la funcionalidad de la grabación, y de cómo acceder luego a los archivos.

2- Asegúrate de tener una buena conexión Wi-Fi

La mayoría de las aplicaciones utilizan Voice over Internet Protocol (VoIP) para permitir realizar llamadas de voz a través de Internet en lugar de una línea telefónica normal. En muchos casos, también almacenan la grabación en la nube, aunque algunas aplicaciones permiten elegir entre esta y una grabación local (es decir, una en tu computadora portátil o teléfono).

Debido a esto, una conexión de datos sólida es esencial. La mala conectividad no solo afectará la calidad de la llamada, sino que también podría impedir su grabación. Asegúrate de verificar el WiFi con anticipación.

3- Determina si deseas que la pantalla se encienda o apague

Al realizar una entrevista remota, ¿es mejor o peor poder ver a la persona que estás entrevistando? No hay una respuesta correcta, pero debes decidir qué prefieres, y chequear si tu invitado estará preparado, antes de que comience la entrevista.

Durante un evento reciente, el Instituto Nacional de Periodismo del Club de Prensa en Washington DC preguntó a Terry Gross de National Public Radio y al presentador de The Daily del New York Times, Michael Barbaro, sobre la escucha profunda.

Como muestra el resumen del evento, cada uno tuvo una opinión diferente sobre la pregunta de si es mejor ver (virtualmente o en la vida real) a la persona que está entrevistando:

Terry Gross: “La mayoría de mis entrevistas son entrevistas a larga distancia… Ambos tenemos que escuchar con mucha atención porque no hay lenguaje corporal… no hay otras señales. Pero la ventaja es que puedo tomar notas, puedo mirar notas, puedo hojear un libro para obtener una cita que quiero sin sentir que estoy perdiendo el contacto visual”.

Michael Barbaro: “Las entrevistas en persona a veces son algo aterradoras. Pero las encuentro muy liberadoras porque no hay distracción, más que el invitado, la persona con la que estás hablando… Y me gusta mucho el lenguaje corporal, y me gusta la espontaneidad de eso”.

4- Obtener el consentimiento para grabar

Recuerda siempre dejar en claro al entrevistado que la entrevista será grabada. Como parte de ese proceso, también explícales por qué lo estás haciendo, porque podría ser inesperado para ellos si trabajas en un medio que no es de audio.

Idealmente, deberías informar a tu entrevistado que se grabará cuando se programe la entrevista, y luego reiterarlo cuando comiences a grabar. En muchos lugares, el consentimiento para grabar es un requisito legal. Pero incluso si no lo es, es una buena práctica. Es importante tener un registro de lo que alguien te ha dicho, y es igualmente importante ganarte la confianza de tu entrevistado tratándolo con respeto.

5- Encuentra un lugar tranquilo

Incluso si no planeas publicar el audio, asegúrate de encontrar un lugar para capturar la conversación donde tú y su entrevistado puedan escucharse. Cuando escribas tu historia o transcribas el audio apreciarás no tener problemas para escuchar la grabación con ruido de fondo.

También es importante tener un lugar tranquilo durante la entrevista. Eliminar las distracciones te permite estar presente y concentrado durante la charla.

6- Usa auriculares

Tómate unos minutos para leer estos pensamientos de Rachel Corbett, periodista australiana y fundadora del curso de podcasting online, PodSchool, sobre por qué «los auriculares son el equipo más importante en su kit de podcasts». Como señala en la publicación, te impulsará a convertirte en un mejor presentador, hará que sea más fácil detectar y eliminar el ruido de fondo y garantizar que no necesites corregir el tono y el volumen de tu invitado con tanta frecuencia. Incluso si no planeas usar el audio para un podcast, vale la pena tener en cuenta sus recomendaciones para facilitar el proceso de grabación.

7- Haz una copia de seguridad de tus archivos

Las computadoras portátiles fallan y las aplicaciones se corrompen, así que asegúrate de tener tus archivos almacenados en varios lugares.

8- Investiga las herramientas de transcripción

Una vez que hayas grabado la entrevista, puede resultarte útil tener una transcripción de lo que se dijo. Esto puede resultar ventajoso, no solo por la historia en cuestión, sino también por la captura de material que puedes usar en piezas futuras.

El blog de herramientas para periodistas Journalist’s Toolbox tiene una lista útil de herramientas gratuitas y servicios pagos para ayudar a acelerar el proceso de transcripción.

9- Convierte tu audio en algo visual

Incluso si has utilizado tu entrevista para un artículo escrito, vale la pena considerar cómo puedes usar clips de audio cortos para ayudar a promover tu trabajo de manera creativa en las redes sociales.

Headliner es una de las herramientas más conocidas en este espacio. Crea visualizadores de audio que son especialmente útiles para Twitter e Instagram.

