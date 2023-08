Cómo guardar páginas web para siempre

El contenido de internet tiende a modificarse o desaparecer con el tiempo, pero existen varias herramientas que permiten archivar una copia de una página en forma permanente.

Hay muchas maneras de archivar las páginas, dependiendo del contenido, a continuación algunas de ellas:

Sólo texto

Si lo que te interesa guardar es únicamente texto, como artículos de noticias, las opciones recomendadas son Pocket e Instapaper. Pueden guardarse paginas vía mail, extensiones de navegador, marcas de favoritos o apps. Estos servicios extraen el contenido de un sitio público, y lo convierte en un archivo disponible en todos tus dispositivos.

Sin embargo, no existe la opción de bajar el contenido, sólo puede leerse en el sitio de Pocket, o en sus apps.

Páginas web completas

Evernote y OneNote son excelentes herramientas para archivar contenido web en cualquier dispositivo. Los programas proveen web clippers (o extensiones) que facilitan guardar páginas web completas (desde tutoriales hasta recetas) con sólo un clic.

Las extensiones pueden visualizase desde cualquier dispositivo, se conserva el diseño original (en su mayor parte), y es indexable. Evernote también permite exporter estas páginas como archivos HTML.

Guardar las páginas como PDF

Si preferías algo más simple que no requiera el uso de extensiones, podés optar por guardar las páginas como PDF. Google Chrome incluye un conversor de PDF, o también puede usarse Google Cloud Print, que con la opción “guardar en Google Drive” añade una impresora virtual, que permite guardar las páginas como PDF en cualquier dispositivo. Sin embargo esta no es la mejor opción para guardar páginas con un formato complejo.

Páginas con formatos complejos

Cuando el diseño de la página es complejo, lo mejor es utilizar herramientas de captura de pantalla, que abundan en la red. Una buena opción es Chrome add-on de Google, que no solo permite capturas de pantalla completas, sino que también archiva las imágenes en Google Drive al mismo tiempo. La extensión también permite guardar páginas en formato web (MHT), que puede usase en IE y en Firefox

Versiones anteriores de una página

Para encontrar versiones previas de una página web una buena opción es The Wayback Machine of the Internet Archive, que además permite guardarlas. Para ello sólo hay que ir a archive.org/web e ingresar la url de cualquier sitio público, y el programa descargará una copia completa de la página, incluyendo las imágenes y complementos en su servidor. A partir de ese momento funcionará como archivo permanente de la página, que se verá exactamente como la original, y que permanecerá aunque la original esté offline.

Internet Archive no admite descargar las páginas, pero Archive.Is es otra buena opción que sí lo permite. El funcionamiento es similar al anterior, pero aquí existe la opción de descargar como archivo ZIP.

Desde el navegador

Todos los navegadores cuentan con la opción de descargar una página web completa en la PC. Lo que se descarga es el archivo HTML, así como las imágenes asociadas, CSS y JavaScript, para poder leerla offline.

Desde el eReader

En el caso de los eReaders, puede descargarse cualquier página en formato ebook (ePUB o MOBI) con dotEPUB. Amazon ofrece la extensión Kindle add-on para descargar cualquier página web en el dispositivo, pero, al igual que Pocket, sólo funciona para archivar contenido de texto.

Guardar varias páginas a la vez

Para guardar varias páginas a la vez, wget es la mejor opción. Google Script es otra buena opción para descargar páginas al Drive en forma automática, pero solo se obtiene el contenido HTML.

