Nuevo Récord Guinness: un hombre rompió 273 nueces con la frente en 1 minuto

Un artista marcial de la India le arrebató un récord Guinness a su eterno rival al aplastar 273 nueces con la frente en 1 minuto.

Naveen Kumar, de 27 años, utilizó su frente para aplastar las nueces, rompiendo el récord de 254, establecido por Muhammad Rashid en 2017.

Rashid ostentó el récord por primera vez con 150 nueces en 2014, y batió el suyo propio con 181 en 2016. Kumar batió el récord en 2017 con 217 nueces.

Los dos hombres se enfrentaron en un desafío de Guinness World Records en un especial de la televisión italiana ese mismo año, en el que Kumar rompió 239 nueces y Rashid recuperó el récord con 254.

Rashid dijo que se entrenó con Prabhakar Reddy, un batidor de récords mundiales en serie con varios títulos GWR propios en categorías de artes marciales.

En este video puede verse el momento del récord:

New record: The most walnuts cracked with the head in one minute – 273 achieved by Naveen Kumar S 🇮🇳 pic.twitter.com/dUHBuM0jQj

— Guinness World Records (@GWR) August 4, 2023