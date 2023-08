El sitio web que permite enviar archivos sin límite de tamaño

En Internet existen muchos sitios para enviar archivos a otras personas: desde WeTransfer y Google Drive hasta Dropbox o Mega. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, pero algo que todos comparten es el límite de tamaño de archivo o espacio libre en nuestra cuenta.

En el caso de WeTransfer, por ejemplo, el límite es de 2 gigas. En Google Drive es superior, pero es probable que tengamos poco espacio libre si usamos Gmail, Google Docs, Google Photos, ya que el espacio se comparte entre todos los productos de nuestra cuenta Google.

Por eso resultan particularmente interesantes las alternativas para transferir archivos sin limitaciones de tamaño. Y una de ellas es Transfer.zip, una web extremadamente sencilla sin ningún tipo de límite. Tiene muchas ventajas: no hay que registrarse, ni esperar y los archivos pueden ser tan grandes como quieras.

Eso sí: la transferencia es de usuario a usuario. Es decir, no se sube el archivo a un servidor y luego la otra persona lo descarga, sino que es peer to peer. Es seguro y encriptado, pero la desventaja de este sistema es que no es asincrónico: la persona que envía y el usuario que recibe deben estar conectados al mismo tiempo, mientras que en WeTransfer la subida y la descarga son dos procesos completamente separados.

La forma más sencilla de transferir un archivo en Transfer.zip es escanear el código QR que contiene el enlace al archivo y la clave de cifrado. También es posible copiar el enlace y compartirlo con el receptor a través del medio que prefieras.