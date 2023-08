La Inteligencia Artificial que hace magia con tus fotos con apenas 3 clicks

Hasta hace no mucho tiempo editar fotos era algo exclusivo de diseñadores gráficos o personas con mucho talento para el manejo de software como Photoshop. Pero la Inteligencia Artificial ha logrado impresionantes avances y ahora es posible editar una imagen (¡y obtener muy buenos resultados!), con apenas unos pocos clicks.

Sigue siendo una tecnología en crecimiento, por lo que a veces hay que intentar más de una vez para obtener el resultado deseado. Pero hay sitios realmente increíbles y hoy les presentamos a ClipDrop. Su eslogan es «Crea imágenes sorprendentes en segundos», y la verdad es que no mienten.

ClipDrop ofrece una gran cantidad de opciones de edición de fotos: podemos remover el fondo, ampliar las imágenes con IA, recortarlas, cambiar la iluminación, modificar las proporciones (convertir una foto horizontal a una vertical, por ejemplo), y más. Todo esto sin perder la calidad de la imagen original.

Utilizarlo es muy sencillo. El primer paso es elegir una de las múltiples herramientas que el sitio ofrece: Stable Diffusion XL, Uncrop, Cleanup, Remove Background, Image Upscaler, Remove Text, etcétera. Esto depende de lo que deseemos hacer con nuestra foto original.

El segundo paso, obviamente, es subir la foto que queremos editar. En algunos casos esto es todo: no hay un tercer paso. Por ejemplo, si elegimos el removedor de fondos, el sitio web eliminará todos los objetos de atrás y nos devolverá una imagen en la que solo aparece el protagonista principal de la fotografía. En el caso de otras herramientas, hay más opciones de configuración antes de llegar a la imagen final (elegir el tamaño, los elementos a recortar, etc), pero todas son extremadamente fáciles de usar y no son necesarios conocimientos previos de edición.

Este video muestra el funcionamiento de ClipDrop Undrop: