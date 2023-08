Un japonés bate el extraño récord de más latas colocadas en la cara usando succión de aire

Los récords Guinness son cada vez más extraños y en esta ocasión traemos uno de los más locos: la cantidad de latas que una persona puede colocar en su cara usando succión de aire.

Sin utilizar ningún tipo de adhesivo, el japonés Shunichi Kanno, de 31 años, se pegó 11 latas en la cabeza, batiendo el récord anterior de 10, establecido por Jamie «Canhead» Keeton (EE.UU.) en 2022.

Kanno se las ingenió para colocarse latas en las sienes con el fin de «vengarse» y recuperar su récord, que anteriormente ostentaba en 2019 con un total de nueve latas.

Para lograr con éxito este récord, cada lata debe mantenerse en su lugar utilizando únicamente la presión creada por el aire atrapado entre la base de la lata y la cabeza del retador. Todas las latas deben permanecer sujetas a la cabeza durante al menos cinco segundos.

Shunichi, cuyo apodo es, apropiadamente, «Cabeza de lata», explicó que quería dar uso a su gran frente. «He tenido una frente grande desde que era joven… Todo el mundo lo mencionaba, así que sentí que tenía algo bastante único. Estaba pensando en cómo darle un buen uso».

Y Kanno no sólo se coloca latas en la cabeza: ¡también puede pegárselas al cuerpo! En 2020, batió el récord del mayor número de latas de bebida colocadas en el cuerpo mediante succión de aire, logrando un total de 20.

Kanno disfruta mostrando su extraordinaria habilidad en los numerosos bares del distrito tokiota de Shinjuku Golden Gai, que es su lugar favorito para salir a tomar algo.

«Cuando voy por ahí con mi certificado oficial, la gente se emociona y me pide que haga el truco. Me divierto mucho cuando les entretengo», afirma.

New record: The most drink cans placed on the head using air suction – 11 by Shunichi Kanno (Japan) 🇯🇵

His nickname is canhead for a reason 😂 pic.twitter.com/VQutFtkawd

— Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023