Ahora que Maeve está en EE. UU. y Moordale cerró sus puertas, Otis debe hallar su camino en Cavendish. Pero esta vez, no es el único terapeuta sexual.

9. Glow Up – Temporada 5 – 12 de septiembre

16. Selling The OC – Temporada 2 -8 de septiembre

Un hombre de setenta años conoce a un joven que cree estar convencido del camino que lleva en la vida y, aunque no tienen nada en común, se vuelven inseparables.

El Conde es una sátira oscura que imagina un universo paralelo inspirado en la historia reciente de Chile. La película retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive oculto en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del país. Tras pasar 250 años alimentándose del mal para sostener su existencia, Pinochet decide dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna, porque ya no puede seguir soportando que el mundo lo recuerde como un ladrón.

24. Nowhere – 29 de septiembre

33. Inside the World’s Toughest Prisons – Temporada 7 – 15 de septiembre

37. Michelle Wolf: It’s Great to Be Here – 12 de septiembre