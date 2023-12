La tela que evita que los gatos destrocen los muebles

Los gatos son mascotas sensacionales. Lindos, suaves e incluso -a diferencia de los perros- no necesitan salir a pasear y pueden ser perfectamente felices en un departamento.

Pero eso no significa que no tengan desventajas: hay gatos que se suben a todos lados, causan muchos destrozos en el hogar, arañan y rompen casi todo lo que encuentran a su paso. Un video viral en TikTok promete ayudar, al menos parcialmente, con este problema.

«He tenido gatos toda mi vida pero acabo de aprender una información muy interesante que me gustaría compartir con la clase. A lo mejor ustedes ya lo sabían pero yo no y por eso espero que le sirva a alguien», dijo la usuaria @itsgottobekd. «Compré este sofá hace poco y es de microfibra, pero tiene una textura parecida a la de una toalla. Al gato le encanta arañarlo».

Hasta ahí todo normal: el comentario de una persona que maldice la hora en que su gato se obsesionó con su sillón nuevo. Pero la historia sigue. «Resulta que también me compré esta silla hace poco y un par de muebles más de la misma tela. Esto es terciopelo. A los gatos no les gusta arañar esto en absoluto, pero sí les gusta dormir en él», contó la usuaria.

«Así que busqué en Google para ver por qué a los gatos les gusta arañar el sofá pero no mis sillas. Resulta que no les gusta la textura del terciopelo. Así que, si estás tratando de comprar muebles que no quieres que se conviertan en un poste de arañazos, el terciopelo o la microfibra suave es realmente bueno porque los gatos odian arañar. Me hubiera gustado saber esto antes de gastar todo este dinero en este estúpido sofá que tengo».

Este es el video, que ya tiene más de 3,5 millones de reproducciones: