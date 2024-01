No cargues más tu teléfono durante la noche

Tal vez pienses que cargar tu teléfono al 100 por ciento mientras duermes puede ser beneficioso, pero en realidad daña la batería, y acorta tu vida útil. En esta nota te contamos todo sobre el mantenimiento de las baterías de los teléfonos y por qué no deberías cargarlo durante la noche:

¿Cómo se determina la esperanza de vida de la batería?

Los fabricantes especifican la esperanza de vida de los smartphones mediante «ciclos de carga de la batería». Un ciclo de carga se define como cargar la batería de 0 a 100 por ciento y luego descargarla de nuevo al 0 por ciento. La cantidad de ciclos de carga esperados te indicará cuántos ciclos completos puede manejar la batería antes de que comience a perder capacidad de manera notable.

Las baterías de iones de litio (Li-Ion) se utilizan en la mayoría de las tecnologías recargables. Puedes encontrar algún tipo de baterías de iones de litio en teléfonos, vaporizadores, computadoras portátiles, Teslas e incluso motosierras. La batería de iones de litio más popular es la 18650. Puede tardar entre 300 y 500 ciclos de carga completa antes de reducirse a aproximadamente el 75 por ciento de tu capacidad. Ahí es cuando comienzan a desarrollarse fallas importantes.

¿Por qué se degradan los iones de litio recargables?

Los teléfonos y las tablets utilizan una variación de la batería de iones de litio llamada polímero de iones de litio (Li-Poly). Esta versión es más segura, más pequeña y se carga más rápido. De lo contrario, se aplican las mismas reglas de vida útil a Li-Poly que a cualquier batería de Li-Ion.

Tu batería se degrada más rápido cuando la cargas regularmente por encima del 80 por ciento y la deja caer por debajo del 20 por ciento. Tu dispositivo funciona mejor con una carga del 50 por ciento.

Por lo tanto, lo adecuado es evitar los extremos para prolongar la vida útil de la batería. Las cargas y descargas parciales que se combinan al 100 por ciento cuentan como un solo ciclo completo. Al cargar y descargar parcialmente entre el 20 y el 80 por ciento, podrías obtener 1.000 ciclos completos o más antes de experimentar una caída notable en la capacidad. Lo cual representa casi tres años de cargas diarias.

¿Por qué pasa esto? Se debe a cómo funcionan realmente las baterías, que están hechas de una capa de óxido de cobalto de litio y una capa de grafito. Los iones de litio se mueven del grafito al óxido de cobalto de litio para liberar energía. Al cargar la batería, esos iones vuelven a la capa de grafito. Es por eso que cualquiera de los dos extremos daña la batería: estás comprometiendo la integridad de la celda porque rellenar una capa con litio aumenta la resistencia interna.

Cómo cuidar la batería de tu teléfono

Entonces, ¿cómo cuidar la batería del dispositivo? Es posible que ya hayas adquirido algunos malos hábitos al cargar tu teléfono, como enchufarlo mientras duermes. Afortunadamente, no se necesita mucho tiempo y esfuerzo para corregir estas prácticas.

Desenchufa tu teléfono cuando te vayas a la cama, y cárgalo cuando te despiertes. Esto podría ser durante tu rutina matutina, mientras estás en el trabajo o viendo la televisión por la noche. Puede que tarde una hora en cargar el dispositivo, pero dejarlo enchufado mientras duermes significa que estará conectado al cargador durante mucho más tiempo.

No, la batería de tu teléfono no se puede sobrecargar. Los fabricantes implementan medidas de seguridad para evitar esto. Sin embargo, cuando cargas al 100 por ciento, agrega «carga lenta», es decir, suficiente energía extra para compensar lo que tu dispositivo usa por defecto. Al cargarlo al 100 por ciento y mantenerlo enchufado, estás abusando de la batería, lo que la obliga a gastar energía cuando no la necesitas. Esto se suma al hecho de que, si lo dejas enchufado durante la noche, seguramente superará el 80 por ciento de carga recomendada.

La carga prolongada también puede provocar un aumento de la temperatura, lo que naturalmente degrada la batería. También puede ser peligroso en casos extremos, especialmente si mantienes el teléfono debajo de la almohada.

Debes evitar exponer tu teléfono a extremos. Las temperaturas muy frías o muy cálidas degradan la batería de iones de litio más rápido. No tomes sol con el teléfono calentándose a tu lado, y tampoco lo dejes en tu automóvil en un día caluroso o frío.

Tampoco deberías usar tu dispositivo para actividades de alta intensidad mientras se está cargando. Esto es comparable al overclocking de la CPU de tu PC. Considera el efecto de tener demasiadas aplicaciones ejecutándose simultáneamente: se calentará y no funcionará correctamente.

Cómo extender la vida útil de tu batería

Entonces, ¿cómo extender la vida útil de la batería de tu teléfono? A continuación, algunos consejos sencillos: