Tres maneras fáciles de editar un PDF en Windows

Editar un PDF en Windows es una tarea tan cotidiana como importante. Hay muchísimas opciones y hoy vamos a hablar de 3 que están disponibles para la gran mayoría de los usuarios.

1. Editar PDFs con Microsoft Word

Una de las formas más sencillas de editar un PDF es utilizar Microsoft Word, sobre todo si lo que queremos hacer es modificar el texto. Esto convertirá el PDF en un documento de Word, permitiéndote editarlo libremente.

Para editar un PDF en Word, debemos abrir la aplicación, hacer clic en Abrir en el menú de la izquierda y buscar el PDF que deseamos editar. Aparecerá un mensaje indicando que Word quiere convertir el PDF en un documento editable. Debemos hacer clic en Aceptar para empezar a editar el PDF.

Algunos PDF no tienen texto editable, por ejemplo, los convertidos a partir de imágenes. Si no se puede hacer clic en el texto del PDF, no podrás editarlo.

Cuando hayas terminado, haz clic en Archivo > Guardar o pulsa Ctrl + S para guardar el PDF. Recuerda que se ha convertido en un documento de Word, lo que significa que Word intentará guardarlo como tal. Así que, en la ventana Guardar como, haz clic en el menú desplegable Guardar como y selecciona PDF.

2. Editar PDF con Microsoft Edge

También puedes editar el PDF en Microsoft Edge. Sin embargo, a diferencia de Word, donde puedes editar casi todos los aspectos, estás limitado a cosas como añadir texto, resaltar texto, comentar y anotar el archivo PDF.

Para empezar, importa el PDF en Edge iniciando el navegador y arrastrando y soltando el PDF en él. Una vez importado, puedes utilizar las herramientas de la parte izquierda del menú superior para dibujar o añadir texto.

Cuando hayas terminado, pulsa Ctrl + S o haz clic en Guardar a la izquierda del menú superior para guardar el PDF editado.

También puedes editar un PDF en Firefox arrastrándolo y soltándolo en el navegador, realizando tus ediciones y guardando la versión editada. Si utilizas Chrome, tendrás que usar la extensión de Adobe Acrobat. Sin embargo, Edge es el más fácil para empezar ya que viene preinstalado con Windows.

3. Editar PDFs con PDFgear

PDFgear es el mejor editor gratuito de PDFs. Permite leer, editar, convertir, combinar y firmar archivos PDF en todos los dispositivos, de forma completamente gratuita y sin registrarse. Es la herramienta ideal para cualquiera que necesite gestionar y modificar documentos PDF, ya que ofrece funciones avanzadas y un diseño intuitivo.

Algo muy interesante de PDFgear es que ofrece dos tipos de soluciones muy diferentes: tenemos la opción de descargar su aplicación desktop, disponible para Windows, macOS y Linux. Pero también podemos usar su versión online: subimos el archivo PDF a su página web y trabajamos desde la nube, sin descargar ninguna aplicación. Todo depende de cuál sea nuestra preferencia.

La lista de tareas que se pueden realizar con PDFgear es muy extensa, pero se destacan las anotaciones (subrayados, escrituras, etc.), la conversión de formatos y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR).