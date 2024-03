7 mitos de la fotografía en los que deberías dejar de creer

La fotografía es un pasatiempo fantástico, y puede resultar una salida creativa muy necesaria en tiempos difíciles. Y para algunos, puede ser una carrera próspera y satisfactoria.

Ser un excelente fotógrafo nunca ha sido tan accesible como hoy, y como era de esperar, muchas personas se han sentido empoderadas para perfeccionar tus habilidades y expresarse a través de imágenes. Pero en la red existe mucha información falsa o contradictoria, por lo que es un buen momento para dejar de lado algunos de los más grandes mitos sobre cómo ser un buen fotógrafo:

Necesitas tener muchos lentes

Una búsqueda rápida en YouTube revelará innumerables videos sobre los mejores lentes para la fotografía callejera, la toma de retratos, etc. Cuando recién estás comenzando, y no sabes en qué quieres especializarte, es fácil pensar que necesitas uno de cada uno. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. En primer lugar, las lentes suelen ser caras; agregarlas a tu equipo es algo que se hace a través del tiempo. En segundo lugar, tus fotos no mejorarán a menos que sepas cómo usar tu cámara.

Ya sea que estés comprando tu primera lente de focal fija, o agregando una lente con zoom a tu colección, probablemente necesites experimentar un poco con una lente de kit para ver lo que te gusta y lo que no. Al hacerlo, tomarás una decisión más inteligente cuando llegue el momento de actualizar tu equipo.

Necesitas llevar muchos lentes contigo

En algún momento, probablemente encontrarás un bolso para cámara con múltiples compartimentos. Y en algunas ocasiones, es posible que notes que tu YouTuber favorito cambia entre una o más lentes mientras están filmando. Cuando los ves, es fácil pensar que tienes que llevarte dos, tres o incluso más lentes cada vez que tomas fotografías. Pero como cualquiera que haya hecho esto testificará, cambiar entre lentes en tu cámara se vuelve molesto rápidamente.

Otro problema de sacar muchos objetivos en una sola toma es que te preocuparás constantemente por la distancia focal, en lugar de obtener la toma que deseas. Además, podrías perderte ese momento perfecto porque estabas demasiado ocupado cambiando tus lentes.

Cuando tomes fotos, elige una lente que creas que es la mejor para tus objetivos en esa sesión. Si no obtienes la imagen que deseas porque no tenías otra, aprende de ello, e inténtalo de nuevo en otro momento.

«La cámara nunca miente»

Alerta de spoiler: sí, lo hace. Es posible que tu cámara vea la composición que ves, pero ese no siempre es el caso con la iluminación y los colores. Si alguna vez has tomado una foto que pensabas que era asombrosa, solo para descubrir que no se veía tan bien en la cámara, sabrás a qué nos referimos.

Tu lente también puede determinar cómo se ve tu foto. Por ejemplo, algunas distancias focales pueden hacer que el rostro de una persona parezca más ancho o más estrecho.

La configuración que utilices también puede determinar la precisión de una imagen. Si tu ISO es demasiado bajo, por ejemplo, tu imagen se verá más oscura que la escena frente a ti. Cuando salgas a tomar fotografías, recuerda que puedes manipular tu cámara para obtener los resultados que deseas.

Necesitas una buena cámara

Si deseas comenzar con la fotografía, puede resultar desalentador ver a la gente caminando con equipos que valen miles de dólares, especialmente si no tienes un gran presupuesto. Muchas personas se niegan a comenzar porque piensan que lo que tienen no es lo suficientemente bueno, lo que significa que el mundo se pierde ver su arte.

Cuando estás al comienzo de tu viaje fotográfico, la cámara que tengas no importa. La mayoría de las cámaras de los teléfonos pueden tomar fotografías increíbles, y es algo que todos tenemos, por lo que tiene sentido comenzar con eso. Contar una historia es tan importante como la calidad de tus imágenes. Comienza con tu teléfono o la DSLR que tienes en tu garaje, y actualiza lentamente tu equipo cuando sepas lo que quieres.

Tu equipo no importa

Bien, esto es una paradoja considerando lo que acabamos de decir…

Cuando comienzas con la fotografía, tu equipo no importa, del mismo modo, si no estás interesado en nada más que capturar momentos en tu teléfono. Pero si quieres llevar las cosas más lejos y hacer una carrera haciendo fotos, tu equipo se volverá esencial en algún momento.

Las cámaras más caras cuestan más por una razón. Estas toman fotografías más claras, brindan más opciones, y facilitan tu trabajo. Sin embargo, no te preocupes si no puedes pagar un equipo más caro por ahora; comienza con lo que tienes, y elabora un plan de ahorro a largo plazo.

La fotografía no es una habilidad

La gente a menudo te dirá que la fotografía no es una habilidad real desde un lugar de celos. A veces, sin embargo, es con buenas intenciones: piensa en los padres preocupados de que sus hijos no tengan éxito en el campo creativo, por lo que los empujan a estudiar derecho en la universidad.

Al igual que convertirse en abogado o médico, convertirse en fotógrafo de alto nivel requiere mucho trabajo. No puedes ser bueno en eso sin, bueno, adquirir habilidades. Necesitas aprender a capturar el momento adecuado, junto con la iluminación, las teorías del color y mucho más.

Seguramente escuches esto a menudo si estás buscando llevar tu fotografía a un nivel profesional. Sin embargo, recuerda que estas son solo opiniones; cualquiera que haya puesto un gramo de esfuerzo en la fotografía sabrá lo difícil que es.

Puedes arreglar todo en tu computadora

Un error común es que puedes arreglar una mala imagen utilizando algún software de edición como Lightroom, Capture One o Photoshop. Sí, puedes cambiar mucho, pero la configuración de tu cámara cuando tomas la foto dictará lo mismo.

Digamos que tomaste una foto que es demasiado oscura. Si bien puedes aumentar la exposición, también puedes encontrar granos no deseados. De manera similar, puedes mejorar la nitidez de las imágenes borrosas, pero es un desafío hacer que se vea como lo pretendías originalmente cuando presionaste el botón. Cuanto más aciertes al tomar la foto, más fácil será hacer ajustes en la fase de posproducción.

La fotografía es más compleja de lo que piensas

Cuando miras de afuera hacia adentro, es fácil pensar la fotografía como apuntar una cámara a algo y esperar lo mejor. Pero en realidad, tomar fotos es un oficio que requiere años de consistencia para volverse excelente. La mejor manera de averiguar qué es y qué no es cierto acerca de la fotografía, es salir y tomar fotografías tú mismo. Con el tiempo, podrás analizar el ruido, y tomar tus propias decisiones.