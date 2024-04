11. 2013 – Jaden Smith – After Earth

La película fue nominada a 6 Razzies y ganó 3: Peor actor (Jaden Smith), Peor actor de reparto (Will Smith) y Peor combo en pantalla (Jaden Smith y Will Smith). Will Smith calificó After Earth como «el fracaso más doloroso de su carrera» y expresó su arrepentimiento por haber metido a su hijo en la película.