La niña más fuerte del mundo: tiene 9 años y no para de romper récords

Arshia Goswami, una niña de 9 años del estado indio de Haryana, ha sido apodada «la niña Hércules» tras levantar la increíble cifra de 75 kilos.

Arshia empezó a llamar la atención hace un par de años, cuando batió el récord nacional como levantadora de peso muerto más joven de la India, con una marca personal de 45 kilos. Desde entonces no ha dejado de entrenarse, y hace poco volvió a hacerse viral al levantar 75 kilos, más del doble de su propio peso.

La impresionante hazaña fue grabada en video y compartida en la página de Instagram de la joven, donde se hizo viral.

Goswami no para de romper récords. Hace un año, batió el récord asiático de su edad con 132 kilos de peso muerto, y está claro que no piensa parar.

La hazaña de Arshia Goswami es similar a la de Rory von Ulft hace tres años y medio. A los siete años, el gimnasta canadiense consiguió levantar 80 kilos con una barra olímpica, ganándose así el título oficioso de niño más fuerte del mundo.

En este video puede verse a Arshia en acción:

Arshia Goswami, India's 'youngest deadlifter' who can lift 75 kg (165 lbs) and is just 9 years old.

[📹 fit_arshia]pic.twitter.com/jv4kze4vv2

— Massimo (@Rainmaker1973) April 8, 2024