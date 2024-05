En el Día de la Libertad de Prensa, el gobierno cierra las corresponsalías de Télam

Cristian Ritondo y Silvia Lospenatto jugaron a fondo para que Martín Menem no repita el naufragio del verano. Hubo consejos: que las reuniones debían hacerse en el Congreso y no en La Rosada o que sean con todos y no de a uno para no irritar. Las claves de lo que ocurrió, las chances de Luis Juez en el Senado y el rol de Victoria Villarruel.