Cómo animar dibujos infantiles en pocos pasos

Cuando eras niño, probablemente fantaseabas con la idea de que tus dibujos cobraran vida: que se muevan, bailen, corran… Gracias a esta nueva aplicación de Meta AI Research, ¡eso ya no tiene que seguir siendo una fantasía!

Meta Demo Lab tarda sólo unos pocos unos segundos en transformar un dibujo en un personaje animado completo.

Su funcionamiento es muy sencillo. Sólo es necesario un dibujo con anatomía similar a la humana. Lo ideal es que sea sobre un fondo blanco, sin sombras u otros objetos. Luego de cargarlo, el programa creará automáticamente una máscara que cubre la superficie del cuerpo de tu personaje dibujado. La herramienta es bastante buena para separar la figura de su fondo. En caso de que no capture todo por completo, el marcador y el borrador permiten corregir manualmente la máscara.

Después de crear la máscara, es hora de configurar las articulaciones (tobillos, muñecas, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas, orejas, ojos, centro de la cabeza) que aseguren animaciones realistas. El procedimiento se completa literalmente en segundos, y después, solo es cuestión de elegir la animación que prefieras, renderizar, ¡y listo! La animación puede descargarse como MP4.

Ok, genial, pero ¿Dónde está la Inteligencia Artificial? Meta no sería Meta si no aprendiera de tus cargas. Al comienzo de la carga, la herramienta solicita permiso para almacenar tu dibujo (o el de tu hijo) en una base de datos pública, que posteriormente se utilizará para capacitar y desarrollar la herramienta. Al igual que con cualquier algoritmo de aprendizaje automático, cuantos más datos de calidad tengamos, mejores serán los resultados que podemos esperar en el futuro.

La herramienta funciona a partir de cualquier foto o escaneo, y está disponible de forma gratuita en cualquier navegador.