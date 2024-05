Así es la app que usa Inteligencia Artificial ayudar a los periodistas a crear mejores títulos

La forma de titular de los medios de comunicación ha cambiado notablemente con el pasar de los años. Esto ha traído la incorporación de buenas prácticas, como eñ Search Engine Optimization (SEO), pero también otras más cuestionables como el clickbait.

Con los grandes avances que ha habido en el mundo de la Inteligencia Artificial, era evidente que era cuestión de tiempo hasta que llegaran apps que usan IA para ayudar a los periodistas a crear mejores y más atrapantes títulos.

Una de esas apps es YESEO, que utiliza IA para ofrecerle al periodista un listado de palabras clave SEO, recomendables para incluir en el título y obtener una buena posición en el ranking de resultados de Google.

Su uso es muy simple: se copia y pega el artículo en Slack, se le pide a YESEO que nos haga sugerencias sobre títulos, y listo.

El objetivo de YESEO es reducir el tiempo necesario para encontrar ese titular relevante, las palabras clave adecuadas que debemos utilizar y ayudar al periodista a que su nota llegue a más lectores.

Su uso es completamente gratuito y no hace falta ni siquiera registrarse. Eso sí, hay un requisito indispensable: la app solo funciona dentro de Slack, por lo que quienes no utilicen Slack no podrán hacer uso de ella.

En este video puede verse la app en funcionamiento: