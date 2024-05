Una mujer vivió en el techo de un supermercado durante más de un año sin que la descubrieran

Una mujer sin hogar de Michigan, Estados Unidos, fue encontrada viviendo en el cartel del techo de un supermercado Family Fare: llevaba un año viviendo allí sin que nadie se diera cuenta.

La mujer, de 34 años, fue encontrada viviendo en el interior del cartel publicitario cuando unos contratistas, curiosos por un prolongador eléctrico en el techo del supermercado, decidieron seguir el cable. Éste les condujo al interior del letrero publicitario, donde la huésped clandestina había instalado sus pertenencias, como una computadora y una cafetera.

Los contratistas llamaron a la policía y la mujer les dijo que tenía trabajo en otro sitio pero que no tenía casa y que llevaba viviendo allí cerca de un año.

«Era una indigente», dijo el agente Brennon Warren, del Departamento de Policía de Midland. «Es una historia que te hace rascarte la cabeza, simplemente alguien viviendo en un cartel».

«La gente la veía de vez en cuando y de repente desaparecía», añadió Warren. «Nadie sabía realmente adónde había ido, pero nunca nadie indicó o pensó que estaría en lo alto del techo».

La mujer no le dijo a la policía cómo descubrió que se podía acceder al cartel del supermercado Family Fare a través de una puerta en techo, ni cómo llegó hasta allí sin que la gente la viera, teniendo en cuenta que no había ninguna escalera por la que pudiera subir. La policía la apodó «Ninja del tejado» por su discreción a la hora de entrar y salir del cartel.

En el tiempo que pasó viviendo encima del supermercado Family Fare, la mujer consiguió instalar algunos suelos y acceder a la electricidad a través de un enchufe del techo.

El supermercado no presentó cargos por lo que la mujer no fue arrestada. Sí le pidieron que se marche de su casa en el cartel, a lo cual accedió. «Se disculpó y siguió su camino. No sé adónde fue», dijo el agente Warren.

La curiosa noticia llegó a la TV estadounidense, como puede verse en este video: