Un viaje al Museo de los Sonidos en Riesgo de Extinción

Por definición, un museo es un «lugar que conserva y expone objetos artísticos y científicos». Los más famosos del mundo alojan pinturas y esculturas centenarias. ¿Pero qué pasa con los sonidos de antiguos aparatos electrónicos que desaparecen cuando son reemplazados por nuevas tecnologías? Con esa idea detrás nació el Museo de los Sonidos en Riesgo de Extinción.

El sitio fue creado por Brendan Chilcutt en 2012 con la intención de «preservar los sonidos que se hicieron famosos por mis tecnologías y equipos electrónicos antiguos favoritos, pero que ya no se escuchan más en ningún lado».

Así lo explica Chilcutt: «Uno de mis sonidos favoritos es el de una cinta VHS siendo aspirada en el vientre de una videocasetera VCR JVC HR-7100 de 1983. Es un sonido maravillosamente complejo, sutil pero no filtrado. Pero, a medida que la reproducción en streaming se hace más común, es probable que el mundo haya visto y oído lo último de máquinas más antiguas como la HR-7100. Y a medida que salgan al mercado nuevos productos, perderemos mucho más que las videocaseteras. Imagínese un mundo en el que no volvamos a oír el arranque sinfónico de una máquina con Windows 95. Imagínese a generaciones de niños sin conocer el parloteo de los ángeles alojados en las profundidades de un viejo televisor de tubo de rayos catódicos. Y cuando todo el mundo haya adoptado dispositivos con elegantes y silenciosas interfaces táctiles, ¿a dónde acudiremos para escuchar el sonido de los dedos golpeando los teclados QWERTY? Dígamelo. Y dímelo a mí: ¿Quién jugará con mi GameBoy cuando yo no esté?».

¿Qué se puede encontrar en el museo? Sonidos de teléfonos antiguos, videojuegos de los ’80, impresoras, máquinas de escribir, cámaras de fotos, y mucho más.

El museo cuenta con un diseño parecido a un feed de Instagram, y con solo clickear la imagen en cuestión, podemos escuchar el sonido.